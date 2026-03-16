18:15, 16 - ناۋرىز 2026 | GMT +5
قازاقستاندا رەفەرەندۋم كۇنى قانشا بالا دۇنيەگە كەلدى
استانا. قازاقپارات – قازاقستاندا رەسپۋبليكالىق رەفەرەندۋم كۇنى 585 بالا دۇنيەگە كەلدى.
دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى مالىمەتىنشە، 15-ناۋرىزدا، رەسپۋبليكالىق رەفەرەندۋم وتكەن كۇنى، ەلدىڭ مەديتسينالىق ۇيىمدارىندا 585 نارەستە دۇنيەگە كەلگەن.
اقتوبە جانە تۇركىستان وبلىستارىندا 2 ەگىز تىركەلدى. جاڭا تۋعان نارەستەلەردىڭ ىشىندە 310 ۇل بالا جانە 275 قىز بالا بار.
«ەلىمىزدىڭ بارلىق وڭىرىندە مەديتسينا قىزمەتكەرلەرى انالار مەن جاڭا تۋعان نارەستەلەرگە ۋاقتىلى ءارى ساپالى مەديتسينالىق كومەك كورسەتىپ، جوعارى بىلىكتىلىك پەن جاۋاپكەرشىلىكتىڭ ۇلگىسىن كورسەتتى»، - دەپ جازىلعان حابارلامادا.