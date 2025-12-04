قازاقستاندا ۋران قورى قانشا
استانا. KAZINFORM - ەلدەگى ۋراننىڭ بولجامدى قورى 2 ميلليون توننادان استام. بۇل تۋرالى سەناتتىڭ جالپى وتىرىسىندا ەنەرگەتيكا ۆيتسە-ءمينيسترى ەرلان اقباروۆ ءمالىم ەتتى.
- قازاقستاندا ۋراننىڭ بولجامدى قورى 2 ميلليون توننادان اسادى. ەلدە 9 ۋران پروۆينسياسى بار، - دەدى ەرلان اقباروۆ سەناتورلاردىڭ سۇراعىنا جاۋاپ بەرە وتىرىپ.
ايتا كەتەيىك، بۇگىن سەناتتىڭ جالپى وتىرىسىندا «جەر قويناۋى جانە جەر قويناۋىن پايدالانۋ تۋرالى» كودەكسكە كومىرسۋتەكتەر مەن ۋران سالاسىندا جەر قويناۋىن پايدالانۋدى جەتىلدىرۋ ماسەلەلەرى بويىنشا وزگەرىستەر مەن تولىقتىرۋلار ەنگىزۋ تۋرالى» زاڭى ءبىرىنشى وقىلىمدا قارالدى.
زاڭنىڭ ماقساتى - جەر قويناۋىن پايدالانۋ سالاسىنداعى زاڭنامانى ودان ءارى جەتىلدىرۋ، ينۆەستيتسيالىق تارتىمدىلىقتى ارتتىرۋ، سونداي-اق مەملەكەتتىڭ ۋران سالاسىنداعى مۇددەسىن قورعاۋ.
بۇعان دەيىن حابارلانعانداي، ۋران سالاسىنداعى ۇلتتىق كومپانياعا جاڭا كەن ورىندارىن يگەرۋدە باسىم قۇقىق بەرىلەدى.
اۆتور
رۋسلان عابباسوۆ