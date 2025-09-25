قازاقستاندا قىزىلشا مەن كوكجوتەلگە شالدىعۋ كورسەتكىشتەرى تومەندەدى
استانا. KAZINFORM - ەلىمىزدە قىزىلشا جانە كوكجوتەلمەن سىرقاتتانۋشىلىق ازايدى. بۇل تۋرالى ق ر د س م سانيتارلىق ەپيدەميولوگيالىق باقىلاۋ كوميتەتىنىڭ ءتورايىمى سارحات بەيسەنوۆا ورتالىق كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتىنىڭ بريفينگىندە ايتتى.
- قازىرگى تاڭدا قىزىلشامەن سىرقاتتانۋشىلىقتىڭ تومەندەگەنى جاقسى جاڭالىق. ماسەلەن، اعىمداعى جىلدىڭ 8 ايىندا قىزىلشا بويىنشا سىرقاتتانۋشىلىق وتكەن جىلدىڭ وسى كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا 91 پايىزعا تومەندەدى. سىرقاتتانعانداردىڭ باسىم بولىگى بەس جاسقا دەيىنگى بالالار، ولاردىڭ 75 پايىزى ۆاكسينا الماعاندار. كوكجوتەلگە كەلسەك، ونىڭ دا سىرقاتتانۋشىلىعى ايتارلىقتاي تومەندەدى 2024-جىلدىڭ سايكەس كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا 8 ازايدى. كوكجوتەلدى جۇقتىرعانداردىڭ 87 پايىزى بەس جاسقا دەيىنگى بالالار، جانە ولاردىڭ 90 پايىزى ۆاكسينا الماعان، - دەدى س. بەيسەنوۆا.
ونىڭ ايتۋىنشا، ەپيدەميولوگيالىق جاعدايدى تولىق تۇراقتاندىرۋ ءۇشىن ماقساتتى جاس توپتاعى بالالاردى ۆاكسينالاۋ كولەمىن جەتكىلىكتى دەڭگەيگە جەتكىزۋ قاجەت. قازىرگى ۋاقىتتا ريەۆاكسيناتسيا شارالارى جالعاسىپ جاتىر. قىزىلشاعا قارسى 191 مىڭنان استام بالا، ال كوكجوتەل، ديفتەريا، سىرەسپە اۋرۋىنا قارسى 235 مىڭنان استام بالا قامتىلدى.
بۇعان دەيىن قازاقستاندا قىزىلشا مەن كوكجوتەلگە شالدىعۋ كورسەتكىشتەرى 6,8 ەسە تومەندەگەنىن جازعانبىز.