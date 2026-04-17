قازاقستاندا قىتايلىق نومىرمەن جۇرەتىن كولىكتەر كوبەيدى: ولاردى كىم جۇرگىزە الادى؟
استانا. قازاقپارات - قازاقستان جولدارىندا قىتايلىق نومىرمەن جۇرەتىن اۆتوكولىكتەر كوبەيە باستادى. دەگەنمەن مۇنداي كولىكتى كەز كەلگەن ادام جۇرگىزە المايدى.
Kolesa.kz مالىمەتىنشە، قازاقستان ازاماتتارى شەتەلدىك ءنومىرلى، سونىڭ ىشىندە قىتايدا تىركەلگەن كولىكتى تەك بەلگىلى ءبىر شارتتار ورىندالعان جاعدايدا عانا زاڭدى تۇردە جۇرگىزە الادى. اتاپ ايتقاندا، جۇرگىزۋشى قازاقستاننان تىس جەردە تۇراقتى تۇرۋى ءتيىس جانە كولىك ەلگە ۋاقىتشا اكەلىنۋى كەرەك.
«جول ءجۇرىسى تۋرالى» زاڭعا سايكەس، حالىقارالىق قوزعالىسقا قاتىساتىن كولىكتەر قازاقستان اۋماعىندا ەلگە كىرگەن ساتتەن باستاپ ءبىر جىلعا دەيىن بولا الادى. ءبىراق بۇل ءۇشىن بىرنەشە تالاپ ساقتالۋى قاجەت. كولىك قازاقستاندا تىركەلمەۋى، ۋاقىتشا اكەلىنۋى جانە شەتەلدە تۇراقتى تۇراتىن جەكە نەمەسە زاڭدى تۇلعاعا تيەسىلى بولۋى كەرەك. سونىمەن قاتار مۇنداي كولىكتى شەتەل ازاماتى، ازاماتتىعى جوق ادام نەمەسە قازاقستاندا تۇراقتى تۇرۋعا رۇقساتى جوق تۇلعا باسقارۋى ءتيىس.
2025-جىلعى 31-جەلتوقساننان باستاپ زاڭناماعا تاعى ءبىر وزگەرىس ەنگىزىلدى. ەندى قازاقستان ازاماتى دا شەتەلدىك ءنومىرلى كولىكتى جۇرگىزە الادى، ءبىراق ول ءۇشىن ونىڭ شەتەلدە تۇراقتى تۇراتىن مارتەبەسى بولۋى شارت، ياعني رەزيدەنتتىك، ىقتيارحات نەمەسە ۇزاق مەرزىمدى ۆيزا سياقتى قۇجاتتارى بولۋى كەرەك.
وسىلايشا، قازاقستان ازاماتى ەل ىشىندە قىتايلىق نومىرمەن جۇرەتىن كولىكپەن ەركىن جۇرە المايدى. بۇل ءۇشىن ونىڭ باسقا مەملەكەتتە تۇراقتى تۇراتىنىن راستايتىن رەسمي مارتەبەسى بولۋى قاجەت.
سونىمەن قاتار ەلىمىزدە اۆتوكولىكتى مىندەتتى ساقتاندىرۋسىز جۇرگىزۋگە تىيىم سالىنعان. الايدا شەتەلدىك ءنومىرلى كولىكتەرگە ساقتاندىرۋ راسىمدەۋ دە وڭاي ەمەس. 2023-جىلى ساقتاندىرۋ تۋرالى زاڭعا ەنگىزىلگەن وزگەرىستەرگە سايكەس، حالىقارالىق قوزعالىسقا قاتىسپايتىن جانە قازاقستاندا تىركەلمەگەن كولىكتەرگە مىندەتتى ساقتاندىرۋ پوليسى بەرىلمەيدى.
بۇل دەگەنىمىز - حالىقارالىق قوزعالىس تالاپتارىنا سايكەس كەلمەيتىن قازاقستان ازاماتتارى شەتەلدىك ءنومىرلى كولىككە ساقتاندىرۋ راسىمدەي المايدى دەگەن ءسوز. ال ساقتاندىرۋسىز كولىك جۇرگىزۋ زاڭمەن تىيىم سالىنعان.
سوندىقتان ماماندار مۇنداي كولىكتەردى پايدالانباس بۇرىن زاڭ تالاپتارىن مۇقيات زەردەلەۋگە كەڭەس بەرەدى.