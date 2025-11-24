قازاقستاندا قىس قانداي بولادى؟
استانا. KAZINFORM - قازگيدرومەت 2025-جىلعى جەلتوقساننان 2026-جىلعى اقپان-ناۋرىز ايلارىنا دەيىنگى اۋا رايىنا ارنالعان كونسۋلتاتيۆتىك بولجامىن ۇسىندى.
مامانداردىڭ الدىن الا دەرەكتەرىنە قاراعاندا، ەلىمىزدىڭ باسىم وڭىرلەرىندە قىس قوڭىرجاي جىلى وتەدى. جاۋىن-شاشىن مولشەرى كوبىنە كليماتتىق نورماعا ساي بولادى. دەگەنمەن، كەي كەزەڭدەردە بۇرقاسىن، ەكپىندى جەل، كوكتايعاق، تۇمان جانە مول جاۋىن-شاشىننىڭ ءتۇسۋى ىقتيمال.
قىس ايلارىندا اۋا تەمپەراتۋراسى جيى قۇبىلادى: جىلى كۇندەر ايازدى تولقىندارمەن الماسىپ وتىرادى.
جەلتوقساندا نە كۇتىلەدى؟
الدىن الا ەسەپ بويىنشا جەلتوقسان ايى جىلىراق بولادى، جاۋىن-شاشىن دا نورما شاماسىندا.
اۋا تەمپەراتۋراسى:
ەلدىڭ باسىم بولىگىندە - نورمادان 1-2 گرادۋس جوعارى؛
وڭتۇستىك-شىعىس وڭىرلەردە (تۇركىستان، جامبىل، الماتى، جەتىسۋ، قاراعاندى مەن اباي وبلىستارىنىڭ وڭتۇستىگىندە، قىزىلوردا جانە ۇلىتاۋ وبلىستارىنىڭ وڭتۇستىك-شىعىسىندا) - نورماعا ساي.
جاۋىن-شاشىن:
رەسپۋبليكانىڭ كوپ بولىگىندە - نورما شاماسىندا؛
قىزىلوردا وبلىسىنىڭ باسىم اۋماعىندا، اقتوبە وبلىسىنىڭ وڭتۇستىك-شىعىسىندا، قوستاناي وبلىسىنىڭ وڭتۇستىك-باتىسىندا جانە ۇلىتاۋ وبلىسىنىڭ باتىسىندا - نورمادان از.
كەي كۇندەرى قار، جاڭبىر ارالاس جاۋىن-شاشىن ءتۇسىپ، بۇرقاسىن مەن قاتتى جەل تۇرۋى مۇمكىن. سونداي-اق كوكتايعاق پەن تۇمان جيىلەيدى.
انتيتسيكلونداردىڭ اسەرىنەن كەي وڭىرلەردە جاۋىن-شاشىن توقتاپ، اشىق ايازدى كۇندەر ورنايدى.
ايداعى ەڭ سۋىق كەزەڭ:
جەلتوقساننىڭ ءبىرىنشى ونكۇندىگىنىڭ سوڭىندا ەلدىڭ سولتۇستىگى، شىعىسى جانە ورتالىعىندا تۇندە 23-28 گرادۋس، كۇندىز 13-18 گرادۋس ايازعا دەيىن تومەندەيدى.
ەكىنشى جانە ءۇشىنشى ونكۇندىكتەردە سول وڭىرلەردە تۇنگى تەمپەراتۋرا 15-20 گرادۋس ايازدان 5-10 گرادۋس ايازعا دەيىن قۇبىلادى. شىعىستا كەي كۇندەرى تۇندە 25-35 گرادۋس، كۇندىز 15-20 گرادۋس ايازعا دەيىن كۇشەيەدى.
باتىس جانە وڭتۇستىك وڭىرلەردە:
اي باسىندا كۇن جىلى - كۇندىز 5-10 گرادۋس جىلى؛
ونكۇندىك سوڭىندا 12-17 گرادۋس ايازعا دەيىن سۋىتادى؛
ودان كەيىن تۇندە 0-5 گرادۋس اياز بەن 7-12 گرادۋس اياز ارالىعىندا اۋىتقۋ بولادى، كۇندىز 0-8 گرادۋس جىلى ساقتالادى.
قاڭتارداعى اۋا رايى
ەلدىڭ كوپ بولىگىندە اۋا تەمپەراتۋراسى - نورما شاماسىندا؛
شىعىس ايماقتاردا (اباي، جەتىسۋ، الماتى وبلىستارى، سونداي-اق قاراعاندى مەن پاۆلودار وبلىستارىنىڭ شىعىسى) - نورمادان 1 گرادۋس تومەن.
جاۋىن-شاشىن:
كوپ وڭىردە - نورماعا ساي؛
وڭتۇستىك پەن وڭتۇستىك-شىعىستىڭ تاۋلى جانە تاۋ بوكتەرى ايماقتارىندا - نورمادان كوپ.
اقپان جانە ناۋرىز قانداي بولادى؟
2026-جىلدىڭ اقپان-ناۋرىز ايلارى جىلىراق وتەدى دەگەن بولجام بار. جاۋىن-شاشىن مولشەرى كوبىنە قالىپتى بولادى.
تەك ناۋرىزدا وڭتۇستىك جانە وڭتۇستىك-شىعىس وڭىرلەردىڭ تاۋلى جانە تاۋ بوكتەرىندەگى اۋداندارىندا جاۋىن-شاشىن نورمادان كوپ ءتۇسۋى مۇمكىن.
قازگيدرومەت ماماندارى قاتتى جاۋىن-شاشىن، جيى ەريتىن قار جانە ايازدىڭ الماسۋى توپىراق پەن قار قاباتىندا مۇز قاتۋى مۇمكىن ەكەنىن ەسكەرتەدى.
بۇل قۇبىلىستار 2026-جىلعى سۋ تاسقىنى كەزەڭىنىڭ وتۋىنە كەرى اسەر ەتۋى مۇمكىن، سوندىقتان ماماندار جاعدايدى ءجىتى باقىلاپ وتىرماق.