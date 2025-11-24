ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    19:59, 24 - قاراشا 2025 | GMT +5

    قازاقستاندا قىس قانداي بولادى؟

    استانا. KAZINFORM - قازگيدرومەت 2025-جىلعى جەلتوقساننان 2026-جىلعى اقپان-ناۋرىز ايلارىنا دەيىنگى اۋا رايىنا ارنالعان كونسۋلتاتيۆتىك بولجامىن ۇسىندى.

    Еліміздің басым бөлігінде қар жауады — Қазгидромет
    Фото: Kazinform

    مامانداردىڭ الدىن الا دەرەكتەرىنە قاراعاندا، ەلىمىزدىڭ باسىم وڭىرلەرىندە قىس قوڭىرجاي جىلى وتەدى. جاۋىن-شاشىن مولشەرى كوبىنە كليماتتىق نورماعا ساي بولادى. دەگەنمەن، كەي كەزەڭدەردە بۇرقاسىن، ەكپىندى جەل، كوكتايعاق، تۇمان جانە مول جاۋىن-شاشىننىڭ ءتۇسۋى ىقتيمال.

    قىس ايلارىندا اۋا تەمپەراتۋراسى جيى قۇبىلادى: جىلى كۇندەر ايازدى تولقىندارمەن الماسىپ وتىرادى.

    جەلتوقساندا نە كۇتىلەدى؟

    الدىن الا ەسەپ بويىنشا جەلتوقسان ايى جىلىراق بولادى، جاۋىن-شاشىن دا نورما شاماسىندا.

    اۋا تەمپەراتۋراسى:

    ەلدىڭ باسىم بولىگىندە - نورمادان 1-2 گرادۋس جوعارى؛

    وڭتۇستىك-شىعىس وڭىرلەردە (تۇركىستان، جامبىل، الماتى، جەتىسۋ، قاراعاندى مەن اباي وبلىستارىنىڭ وڭتۇستىگىندە، قىزىلوردا جانە ۇلىتاۋ وبلىستارىنىڭ وڭتۇستىك-شىعىسىندا) - نورماعا ساي.

    جاۋىن-شاشىن:

    رەسپۋبليكانىڭ كوپ بولىگىندە - نورما شاماسىندا؛

    قىزىلوردا وبلىسىنىڭ باسىم اۋماعىندا، اقتوبە وبلىسىنىڭ وڭتۇستىك-شىعىسىندا، قوستاناي وبلىسىنىڭ وڭتۇستىك-باتىسىندا جانە ۇلىتاۋ وبلىسىنىڭ باتىسىندا - نورمادان از.

    كەي كۇندەرى قار، جاڭبىر ارالاس جاۋىن-شاشىن ءتۇسىپ، بۇرقاسىن مەن قاتتى جەل تۇرۋى مۇمكىن. سونداي-اق كوكتايعاق پەن تۇمان جيىلەيدى.

    انتيتسيكلونداردىڭ اسەرىنەن كەي وڭىرلەردە جاۋىن-شاشىن توقتاپ، اشىق ايازدى كۇندەر ورنايدى.

    ايداعى ەڭ سۋىق كەزەڭ:

    جەلتوقساننىڭ ءبىرىنشى ونكۇندىگىنىڭ سوڭىندا ەلدىڭ سولتۇستىگى، شىعىسى جانە ورتالىعىندا تۇندە 23-28 گرادۋس، كۇندىز 13-18 گرادۋس ايازعا دەيىن تومەندەيدى.

    ەكىنشى جانە ءۇشىنشى ونكۇندىكتەردە سول وڭىرلەردە تۇنگى تەمپەراتۋرا 15-20 گرادۋس ايازدان 5-10 گرادۋس ايازعا دەيىن قۇبىلادى. شىعىستا كەي كۇندەرى تۇندە 25-35 گرادۋس، كۇندىز 15-20 گرادۋس ايازعا دەيىن كۇشەيەدى.

    باتىس جانە وڭتۇستىك وڭىرلەردە:

    اي باسىندا كۇن جىلى - كۇندىز 5-10 گرادۋس جىلى؛

    ونكۇندىك سوڭىندا 12-17 گرادۋس ايازعا دەيىن سۋىتادى؛

    ودان كەيىن تۇندە 0-5 گرادۋس اياز بەن 7-12 گرادۋس اياز ارالىعىندا اۋىتقۋ بولادى، كۇندىز 0-8 گرادۋس جىلى ساقتالادى.

    قاڭتارداعى اۋا رايى

    ەلدىڭ كوپ بولىگىندە اۋا تەمپەراتۋراسى - نورما شاماسىندا؛

    شىعىس ايماقتاردا (اباي، جەتىسۋ، الماتى وبلىستارى، سونداي-اق قاراعاندى مەن پاۆلودار وبلىستارىنىڭ شىعىسى) - نورمادان 1 گرادۋس تومەن.

    جاۋىن-شاشىن:

    كوپ وڭىردە - نورماعا ساي؛

    وڭتۇستىك پەن وڭتۇستىك-شىعىستىڭ تاۋلى جانە تاۋ بوكتەرى ايماقتارىندا - نورمادان كوپ.

    اقپان جانە ناۋرىز قانداي بولادى؟

    2026-جىلدىڭ اقپان-ناۋرىز ايلارى جىلىراق وتەدى دەگەن بولجام بار. جاۋىن-شاشىن مولشەرى كوبىنە قالىپتى بولادى.

    تەك ناۋرىزدا وڭتۇستىك جانە وڭتۇستىك-شىعىس وڭىرلەردىڭ تاۋلى جانە تاۋ بوكتەرىندەگى اۋداندارىندا جاۋىن-شاشىن نورمادان كوپ ءتۇسۋى مۇمكىن.

    قازگيدرومەت ماماندارى قاتتى جاۋىن-شاشىن، جيى ەريتىن قار جانە ايازدىڭ الماسۋى توپىراق پەن قار قاباتىندا مۇز قاتۋى مۇمكىن ەكەنىن ەسكەرتەدى.

    بۇل قۇبىلىستار 2026-جىلعى سۋ تاسقىنى كەزەڭىنىڭ وتۋىنە كەرى اسەر ەتۋى مۇمكىن، سوندىقتان ماماندار جاعدايدى ءجىتى باقىلاپ وتىرماق.

    تەگ:
    قوعام اۋارايى
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار