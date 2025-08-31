قازاقستاندا قىركۇيەكتە اۋا رايى قانداي بولادى
قازگيدرومەت قىركۇيەك ايىنا ارنالعان اۋا رايى بولجامىن ۇسىندى. اي باسىندا ەلدىڭ باسىم بولىگىندە سالقىن بولسا، كەي وڭىرلەردە جازعى ىستىق ساقتالادى.
اي باسىندا قىسقا مەرزىمدى سۋىق بولادى
سينوپتيكتەردىڭ مالىمەتىنشە، قىركۇيەك كۇزدىڭ العاشقى سالقىنىمەن باستالادى. اسىرەسە سولتۇستىك، شىعىس جانە ورتالىق وڭىرلەردە:
تۇندە 3+…8+ گرادۋسقا دەيىن تومەندەيدى،
توپىراق بەتىندە - 2 - گرادۋس دەيىن العاشقى ۇسىك بايقالادى،
كۇندىز 12+…28+ گرادۋس ارالىعىندا جىلىنادى.
ال باتىس پەن وڭتۇستىك- باتىستا قىركۇيەكتىڭ باسىندا ءالى دە اپتاپ ىستىق ساقتالادى: اۋا تەمپەراتۋراسى 32+…40+ گرادۋسقا دەيىن جەتۋى مۇمكىن.
ءبىرىنشى ونكۇندىكتە قانداي اۋا رايى كۇتىلەدى؟
كوپتەگەن وڭىردە جاڭبىر، نايزاعاي، بۇرشاق كۇتىلەدى.
كەيبىر ايماقتاردا قاتتى جەل سوعادى.
تاۋلى جەرلەردە جاۋىن- شاشىن ارالاس قار ءتۇسۋ ىقتيمالدىعى بار.
اي ورتاسى مەن سوڭى
قىركۇيەكتىڭ ەكىنشى جانە ءۇشىنشى ونكۇندىگىندە اۋا رايى قۇبىلمالى بولادى:
باتىستا: تۇندە 13+…19+ گرادۋس، اي سوڭىندا 2+…12+ گرادۋسقا دەيىن تومەندەيدى، توپىراقتا - 3 گرادۋسقا دەيىن ۇسىك بولادى.
سولتۇستىك، ورتالىق جانە شىعىستا: تۇندە 1+…6+ گرادۋس، اي سوڭىندا 1- 6 گرادۋس ۇسىك كۇتىلەدى. كۇندىز 8+…28+ گرادۋس ارالىعىندا.
وڭتۇستىكتە: كەي كۇندەرى 30+ گرادۋستان جوعارى ىستىق ساقتالسا دا، ەڭ سۋىق تۇندەرى - 3 - گرادۋس ۇسىك بولۋى مۇمكىن. كۇندىزگى تەمپەراتۋرا 11+…20+ گرادۋس شاماسىندا.
سينوپتيكتەر نە دەيدى؟
«قىركۇيەك ايى قازاقستانعا ءارتۇرلى اۋا رايىن الىپ كەلەدى: العاشقى ۇسىكتەر مەن سالقىن كۇندەردەن باستاپ جازعى ىستىققا دەيىن. سوندىقتان تۇرعىندار كيىمىن اۋا رايىنا ساي ۇيلەستىرىپ، الىس ساپارعا شىققاندا بولجامداردى الدىن الا تەكسەرىپ وتىرۋى قاجەت»، - دەيدى «قازگيدرومەت» ماماندارى.