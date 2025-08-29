قازاقستاندا قىلمىس 13 پايىزعا ازايدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا كىسى ءولتىرۋ، قاراقشىلىق، توناۋ، بۇزاقىلىق، ۇرلىق جانە مال ۇرلىعى ازايدى، دەپ حابارلادى ىشكى ىستەر ءمينيسترى ەرجان سادەنوۆ.
مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ «ادىلەتتى قازاقستان: زاڭ مەن ءتارتىپ، ەكونوميكالىق ءوسىم، قوعامدىق وپتيميزم» اتتى قازاقستان حالقىنا جولداۋىن جانە وزگە دە تاپسىرمالارىن جۇزەگە اسىرۋ شەڭبەرىندە ىشكى ىستەر مينيسترلىگى ەلىمىزدە قاۋىپسىز قالا جانە اۋىلدىق ورتانى قۇرۋعا كۇش سالىپ جاتىر.
كۇن سايىن 14 مىڭنان استام پوليتسيا قىزمەتكەرى مەن ۇلتتىق ۇلاننىڭ اسكەري قىزمەتشىسى قوعامدىق ءتارتىپتى ساقتاۋدى قامتاماسىز ەتەدى.
بۇگىندە 15 مىڭنان استام پاترۋلدەۋ مارشرۋتتارى ازىرلەنگەن. بۇل بارلىق پروبلەمالىق ايماقتى قامتۋعا مۇمكىندىك بەردى.
سونىمەن قاتار، قايتالانۋى مۇمكىن قىلمىستاردىڭ الدىن الۋ بويىنشا جۇمىستار جۇرگىزىلىپ كەلەدى. مۇنداي شارالار ەلەۋلى ناتيجەلەر بەرەدى.
وسى جىلدىڭ باسىنان باستاپ قوعامدىق ورىنداردا جانە كوشەلەردە، سونداي-اق بۇرىن سوتتالعان ادامدار اراسىندا قۇقىق بۇزۋشىلىقتار سانىنىڭ ازايۋى تىركەلىپ وتىر. پوليتسيانىڭ ۇيلەسىمدى جۇمىسىنىڭ ارقاسىندا 10 مىڭنان استام قىلمىس اشىلدى، سونداي-اق 10 ميلليونعا جۋىق اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىقتاردىڭ جولى كەسىلدى.
- ءبىزدىڭ جۇمىستىڭ نەگىزى - «زاڭ جانە ءتارتىپ» قاعيداتى. الدىن الۋ شارالارىنىڭ ارقاسىندا قىلمىستار سانى %13 عا تومەندەدى. بۇل وتكەن جىلمەن سالىستىرعاندا 9 مىڭعا از. كىسى ءولتىرۋ، قاراقشىلىق، توناۋ، بۇزاقىلىق، ۇرلىق جانە مال ۇرلىعى ازايدى. بۇرىن سوتتالعاندار جاسايتىن، قوعامدىق ورىنداردا جانە قارۋ-جاراقپەن جاسالاتىن قىلمىستىق قۇقىق بۇزۋشىلىقتار سايابىرسىدى. بۇل رەتتە ولاردىڭ اشىلۋى جاقساردى، - دەپ اتاپ ءوتتى ىشكى ىستەر ءمينيسترى ەرجان سادەنوۆ.