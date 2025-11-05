قازاقستاندا قۇلاننىڭ سانى 4,6 مىڭ باستان استى
استانا. KAZINFORM - ەل اۋماعىندا قۇلاندى قايتا جەرسىندىرۋ باستاماسىنا 70 جىل تولىپ وتىر.
ەكولوگيا جانە تابيعي رەسۋرستار مينيسترلىگى ورمان شارۋاشىلىعى جانە جانۋارلار دۇنيەسى كوميتەتىنىڭ مالىمەتىنە سۇيەنسەك، ⅩⅩعاسىردىڭ ورتاسىنا قاراي اتالعان جابايى جانۋار ەل اۋماعىنان تولىقتاي جويىلىپ كەتتى، ال ك س ر و بويىنشا نەبارى بىرنەشە جۇزدەگەن باس عانا تۇرىكمەنستانداعى قورىقتا ساقتالعان. 1953 -جىلى ءدال وسى جەردەن بارساكەلمەس ارالىنا جەتى قۇلان اكەلىنىپ، تابيعاتقا قايتا قايتارۋ جونىندەگى جۇيەلى جۇمىس قولعا الىندى.
- عالىمدار مەن تابيعاتتى قورعاۋ ۇيىمدارىنىڭ كوپجىلدىق ەڭبەگىنىڭ ناتيجەسىندە قازاقستاندا قۇلان پوپۋلياتسياسى ءساتتى قالپىنا كەلتىرىلدى. بۇگىندە ولاردىڭ سانى 4,6 مىڭ باستان اسىپ، جانۋارلار قايتادان دالا جانە شولەيتتى ەكوجۇيەدە كەڭىنەن تارالىپ جاتىر. قۇلان تابيعي تەپە-تەڭدىكتى ساقتاۋدا ماڭىزدى ءرول اتقارىپ، وسىمدىك جامىلعىسىن جاڭارتۋعا جانە ەكولوگيالىق تۇراقتىلىقتى ساقتاۋعا ىقپال ەتەدى، - دەيدى ەكولوگيا جانە تابيعي رەسۋرستار مينيسترلىگى ورمان شارۋاشىلىعى جانە جانۋارلار دۇنيەسى كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى دانيار تۇرعامبايەۆ ورتالىق كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتى الاڭىندا وتكەن باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا.
ەكولوگيا مينيسترىلىگى وكىلىنىڭ ايتۋىنشا، جانۋارلاردى قايتا قونىستاندىرۋ جۇمىسى جالعاسىپ جاتىر.
- 2024 -جىلى «ىلە- بالقاش» رەزەرۆاتىنا 42 قۇلان جانە «التىن دالا» رەزەرۆاتىنا 24 قۇلان كوشىرىلدى. بيىل كۇزدە «ىلە- بالقاشقا» تاعى 17 قۇلان، ال «التىن دالاعا» 19 قۇلان جەتكىزىلدى. اتالعان شارالار جەرگىلىكتى پوپۋلياتسيانىڭ تۇراقتىلىعىن ارتتىرۋعا جانە جانۋار جويىلىپ كەتكەن ايماقتارداعى تابيعي بايلانىستى قالپىنا كەلتىرۋگە باعىتتالعان، - دەپ تولىقتىردى سپيكەر.
ەسكە سالا كەتەيىك، ەلىمىزدە قۇلاننان بولەك، كەرقۇلاندار دا (پرجەۆالسكي جىلقىسى) جەرسىندىرىلىپ جاتىر.
ايتا كەتسەك، قازاقستانعا چەحيادان كەرقۇلان اكەلۋ 2029 -جىلعا دەيىن جالعاساتىن بولدى.
اۆتور
ەربول جانات