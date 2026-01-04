قازاقستاندا قازى باعاسى قانشا
قازى - قازاق داستارحانىنداعى ەڭ نەگىزگى جەڭسىك اس. باعاسى وڭىرگە، ەتتىڭ مايلىلىعىنا جانە ونى دايىنداۋ ادىسىنە قاراي وزگەرىپ وتىرادى. Kazinform اگەنتتىگىنىڭ ءتىلشىسى قالالارداعى باعانى سالىستىردى.
ەلىمىزدىڭ سولتۇستىگىندە جانە وڭتۇستىگىندە باعا تومەن. پەتروپاۆلدا قازىنىڭ كەلىسى 3400 تەڭگەدەن باستالىپ، 5500 تەڭگەگە دەيىن جەتەدى. ال پاۆلوداردا كەلىسى 3800 - 4500، تۇركىستاندا 3800 - 4000 تەڭگە ارالىعىندا.
قىزىلوردادا كەلىسى 3800 تەڭگەدەن، ال استانا مەن قونايەۆتا 4000 تەڭگەدەن باستالادى.
ەلىمىزدىڭ ورتالىعى مەن باتىسىندا باعا جوعارى. قاراعاندىدا قازىنىڭ كەلىسى 3900- 4500 تەڭگە، جەزقازعاندا - 4000- 4500 تەڭگە، ال اقتوبەدە - 4500- 5500 تەڭگە ارالىعىندا.
اتىراۋ قالاسىندا باعا 4200 - 4500 تەڭگە ارالىعىندا بولسا، ورال مەن وسكەمەندە 4500 - 4900 تەڭگەگە ساتىلىپ جاتىر.
باعا ءىرى قالالار مەن سوعان جاقىن ورنالاسقان وڭىرلەردە جوعارى بولىپ تۇر. اقتاۋ قالاسىندا قازىنىڭ كەلىسى 5500 تەڭگە، سەمەيدە 5000 تەڭگە.
كوكشەتاۋدا قازىنىڭ كەلىسى 6700 تەڭگە بولسا، تالدىقورعاندا 4500 تەڭگەدەن باستالىپ، 7000 تەڭگەگە دەيىن جەتەدى.
الماتىدا قازىنىڭ كەلىسى 3400 تەڭگەدەن باستالىپ، كەي ەت دۇكەنىندە 8500 تەڭگەگە دەيىن جەتەدى.
ەت دۇكەندەرى ساتۋشىلارىنىڭ ايتۋىنشا، قازىرگى كەزدە قاقتالعان قازى دا سۇرانىسقا يە. ءدامى ەرەكشە ءارى ۇزاق ۋاقىت ساقتاۋعا بولادى. ءىرى مەگاپوليس پەن تۋريستەر كوپ كەلەتىن وڭىرلەردە جاڭا عانا اينالدىرعان قازىعا قاراعاندا قاقتالعان ءونىم ءوتىمدى.
ينفوگرافيكا: Kazinform
قورىتا ايتقاندا قازاقستاندا قازىنىڭ كەلىسى 3400 تەڭگەدەن باستالىپ، 8500 تەڭگەگە دەيىن جەتەدى. باعا وڭىرگە، قازىنىڭ تۇرىنە جانە مەرەكە كەزىندەگى سۇرانىسقا بايلانىستى وزگەرىپ وتىرادى.
بۇعان دەيىن قازاقستاندا جاڭاجىلدىق داستارحان جايۋعا قانشا قارجى جۇمسالاتىنى جانە سول مەرەكەدەن كەيىن كلينينگ شاقىرۋ باعاسى قانشا بولاتىنى تۋرالى جازعان ەدىك.
اۆتور
التىناي ساعىندىقوۆا