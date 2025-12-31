ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    21:51, 31 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    قازاقستاندا قاڭتار ايىندا اۋا رايى قانداي بولادى

    استانا. KAZINFORM - قازگيدرومەت سينوپتيكتەرى 2026-جىلعى قاڭتاردا قازاقستان بويىنشا اۋا رايى بولجامىن جاريالادى.

    ا
    Фото: Ағыбай Аяпбергенов / Kazinform

    سينوپتيكتەردىڭ بولجامى بويىنشا، قاڭتار ايىندا رەسپۋبليكا اۋماعىنىڭ بارلىعىندا ايلىق ورتاشا اۋا تەمپەراتۋراسى كليماتتىق نورمادان 1-2 گرادۋسقا جوعارى بولادى.

    ايلىق جاۋىن-شاشىن مولشەرى قازاقستاننىڭ باسىم بولىگىندە نورما شاماسىندا بولجانادى. نورمادان كوپ جاۋىن- شاشىن پاۆلودار وبلىسىندا، سولتۇستىك قازاقستان جانە شىعىس قازاقستان وبلىستارىنىڭ باسىم بولىگىندە، قوستاناي وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە، اقمولا، قاراعاندى جانە اباي وبلىستارىنىڭ سولتۇستىك-شىعىسىندا، الماتى جانە جامبىل وبلىستارىنىڭ وڭتۇستىك جارتىسىندا، تۇركىستان وبلىسى مەن جەتىسۋ وبلىسىنىڭ وڭتۇستىك- شىعىسىندا بولادى.

    اي بويى قار جاۋۋى، ەكپىندى جەل، بوران، تۇمان جانە كوكتايعاق قۇبىلىستارى اشىق، ايازدى اۋا رايىمەن الماسادى.

    ەلدىڭ باتىسىندا ءبىرىنشى ونكۇندىكتىڭ باسىندا تۇندە اۋا تەمپەراتۋراسى -10-18 گرادۋسقا دەيىن، كۇندىز -5-12 گرادۋسقا دەيىن تومەندەيدى.

    ەلدىڭ سولتۇستىك- باتىسىندا، سولتۇستىگىندە جانە ورتالىق وڭىرلەرىندە تۇنگى اۋا تەمپەراتۋراسى -10-20 گرادۋستان -3-8 گرادۋسقا دەيىن، كۇندىز -12-2 گرادۋستان -5+3 گرادۋسقا دەيىن اۋىتقيدى.

    قازاقستاننىڭ شىعىسىندا تۇندە اۋا تەمپەراتۋراسى -2-13 گرادۋستان -10-18 گرادۋسقا دەيىن، بولادى.

    ايتا كەتەيىك، 4 وبلىستاعى 5 رەسپۋبليكالىق جولدا كولىك قوزعالىسى شەكتەلدى.

    جامبىل وبلىسىندا قاڭتار ايىندا اۋا رايى قالاي قۇبىلاتىنىن جازعان ەدىك.

    تەگ:
    اۋارايى
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار