قازاقستاندا قارجى نارىعىن رەتتەيتىن رەفورما پاكەتى ازىرلەنىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - ۇلتتىق بانك پەن قارجى نارىعىن رەتتەۋ جانە دامىتۋ اگەنتتىگى وتاندىق قارجى نارىعىنا رەفورما جۇرگىزبەك. بۇل تۋرالى ۇلتتىق بانك ءتوراعاسى تيمۋر سۇلەيمەنوۆ ءمالىم ەتتى.
- مەملەكەت باسشىسىنىڭ تاپسىرماسىنا سايكەس بيىل قارجى نارىعىن رەتتەۋ جانە دامىتۋ اگەنتتىگىمەن بىرلەسىپ قارجى زاڭناماسىن رەفورمالاۋ پاكەتىن دايىنداپ جاتىرمىز. زاڭنامادا بانك سەكتورى، تولەمدەر، باعالى قاعازدار نارىعى جانە باسقا دا ماسەلەلەر قامتىلادى. سونداي-اق سيفرلىق قارجى اكتيۆتەرىن رەتتەۋ، ۇلتتىق سيفرلىق قارجى ينفراقۇرىلىمىن ەنگىزۋ جانە تولەم نارىعىن ودان ءارى دامىتۋ ماسەلەلەرىن دە جوسپارلاپ وتىرمىز، - دەدى تيمۋر سۇلەيمەنوۆ ۇكىمەت وتىرىسىندا.
ونىڭ مالىمدەۋىنشە، ەلىمىزدىڭ ماكروەكونوميكالىق تۇراقتىلىعى مەن دامۋىن قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن مەملەكەت باسشىسىنىڭ رەفورمالارىن جۇيەلى تۇردە ىسكە اسىرۋ جۇمىسى جالعاسادى.
- ۇزاقمەرزىمدى، ساپالى جانە ينكليۋزيۆتى ەكونوميكالىق وسىمگە، ازاماتتاردىڭ ءال-اۋقاتىن جاقسارتۋعا جاعداي جاساۋ ماقساتىندا باعا مەن قارجى تۇراقتىلىعىنا باسا نازار اۋدارىلادى، - دەيدى ۇلتتىق بانك ءتوراعاسى.
بۇعان دەيىن ۇلتتىق بانك ينفلياتسيامەن قاتاڭ اقشا-كرەديت ساياساتىن جۇرگىزۋ ارقىلى كۇرەسەتىنى تۋرالى حابارلاعان ەدىك.
ايتا كەتەيىك، بۇگىن ۇكىمەت 2026-2028-جىلدارعا ارنالعان الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق دامۋ بولجامىن جانە 2035-جىلعا دەيىنگى ۇزاق مەرزىمدى دامۋ بولجامىن ماقۇلدادى.