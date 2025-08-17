قازاقستاندا قاراجيدەك پەن قاراقات باعاسى قانشا
استانا. KAZINFORM - قازىر توساپ دايىندايتىن كەز. Kazinform ءتىلشىسى وڭىرلەردەگى قاراجيدە مەن قاراقات باعاسىن سالىستىردى.
جازدا قيار مەن قىزاناقتى تۇزداپ، ءتۇرلى جەمىس پەن جيدەكتەن توساپ ازىرلەپ، قىسقا دايىندالادى. كوپ تاڭداۋدىڭ ىشىنەن قاراجيدە مەن قاراقاتتىڭ باعاسىن بولەك بىلدىك. ونىڭ ءوز سەبەبى بار. اسىرەسە قارا قاراقات قىستا سۋىق ءتيىپ اۋىرعاندا وتە پايدالى. س دارۋمەنىنە باي جيدەك يممۋنيتەتتى دە كۇشەيتەدى. سونىمەن بىرگە اس قورىتۋ جۇيەسىن جاقسارتىپ، ىشتەگى توكسيندەردى شىعارۋعا سەپتىگىن تيزىگەدى. قاراقاتتىڭ توسابى ەستە ساقتاۋ قابىلەتىن جاقسارتىپ، جۇرەك سوعىسىن دا قالىپتى ۇستايدى.
قاراجيدەك توسابى دا سۋىق تيگەندە، مازاسىز كۇي كەشكەندە، ءىش كەۋىپ، اسقازان اۋىرعاندا بىردەن-ءبىر ەم. جيدەك قۇرامىنداعى انتوتسيان وبىر اۋرۋىنىڭ الدىن السا، پوليفەنول پاركينسون، التسگەيمەر سەكىلدى ۇمىتشاقتىق اۋرۋدى بولدىرماۋعا سەپتىگىن تيگىزەدى.
سونىمەن قاراجيدەكتىڭ ەڭ ارزانى وسكەمەن مەن سەمەيدە ساتىلىپ جاتىر. كەلىسى 1500 تەڭگەدەن باستالادى. ال قىزىلوردا، تاراز بەن شىمكەنتتە جيدەكتىڭ بۇل ءتۇرى كەلىسىنە 1700 تەڭگە بولىپ تۇر. قاراعاندى مەن تۇركىستاندا كەلىسى - 1800 تەڭگە. الماتى، پاۆلودار مەن قوستانايدا قاراجيدەك باعاسى - 2000-2100 تەڭگە. جەزقازعان، اقتوبە مەن استانادا جيدەكتىڭ كەلىسى 2500 تەڭگە جانە ودان جوعارى. ال قاراجيدەكتىڭ ەڭ قىمباتى كوكشەتاۋ (3500 تەڭگە) مەن ورال قالاسىندا (جارتى كەلىسى 1900 تەڭگە، دەمەك كەلىسى 3900 تەڭگە).
قارا قاراقاتتىڭ باعاسى الدەقايدا تومەن. سەبەبى باۋ-باقشا ۇجىمدارىندا جيدەكتىڭ بۇل ءتۇرى جيى وسەدى. دەگەنمەن كەيبىر وڭىردە تەك قاتىرىلعان ءتۇرىن ساتىپ الۋعا بولادى. جۇمساق قاپتاماداعى قاراقاتتىڭ سالماعى 300 گرام بولسا دا باعاسى وتە جوعارى.
قاراقاتتىڭ ەڭ ارزانى استانا قالاسىندا ساتىلادى. كەلىسى - 600 تەڭگە (5 ليتەرلىك شەلەكتىڭ جارتىسى 6000 تەڭگە). ەلوردادا قاراقاتتىڭ ارنايى قاتىرىلعان ءتۇرىن دە تاباسىز. سالماعى 300 گرام بولاتىن جيدەكتىڭ قۇنى 1850-2325 تەڭگە بولسا، كەلىسى 5700 تەڭگەگە جەتكەن. پەتروپاۆلدا قاراقاتتىڭ باعاسى 900 تەڭگەدەن (5 ليترى - 4500 تەڭگە) باستالادى. وسكەمەن مەن سەمەيدە جيدەكتىڭ كەلىسى 1200، ال تۇركىستان مەن كوكشەتاۋدا 1500 تەڭگە. بۇل جابايى قاراقاتتىڭ باعاسى. ال باۋ-باقشادا وسكەنى قىمبات.
قارا قاراقاتتىڭ اقتوبە مەن الماتىداعى باعاسى - 1800 تەڭگە جانە ودان جوعارى. پاۆلودار، قاراعاندى مەن تارازدا باعا 2000 تەڭگەدەن باستالادى. قوستاناي (كەلىسى 2500 تەڭگەدەن باستالادى)، قىزىلوردا مەن جەزقازعاندا (2700 تەڭگە) قاراقاتتان توساپ دايىنداۋ قىمباتقا تۇسەدى. قارا قاراقاتتىڭ ەڭ قىمباتى شىمكەنتتە 3000 تەڭگە، ورالدا جارتى كەلىسى 2650 تەڭگە، كەلىسى 5300 تەڭگە بولىپ تۇر.
قىزىل ءتۇستى قاراقات سيرەك بولسا دا بار. كەيبىر وڭىردەن قازىر تاپپايسىز. ءتىپتى سايت ارقىلى ىزدەگەننىڭ وزىندە كەزىكتىرمەدىك.
ەڭ ارزانى پەتروپاۆلدا ساتىلادى. كەلىسى - 1000 تەڭگە (5 ليترلىك شەلەكتەگى قاراقات - 5000 تەڭگە). وسكەمەن مەن سەمەيدە دە باعا 1000 تەڭگەدەن باستالادى.
ورال، قاراعاندى، پاۆلودار، تۇركىستان مەن قوستانايدا قىزىل قاراقاتتىڭ ورتاشا باعاسى 1650 تەڭگەدەن باستالىپ، 1900 تەڭگەگە دەيىن جەتەدى. كوكشەتاۋ، اقتوبە مەن تارازدا باعا پەتروپاۆلعا قاراعاندا ەكى ەسە جوعارى. كەلىسى - 2000 تەڭگە. ەڭ قىمبات قىزىل قاراقات جەزقازعان (2500 تەڭگە) بەن استانادا (300 گرام قىزىل قاراقات باعاسى 1260 تەڭگە، كەلىسى 3900 تەڭگە بولادى) ساتىلىپ جاتىر.
