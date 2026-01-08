ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    16:15, 08 - قاڭتار 2026 | GMT +5

    قازاقستاندا قانشا كوللەدج بار

    استانا. قازاقپارات - 2025-2026 وقۋ جىلىنىڭ باسىنا قازاقستاندا 559 كوللەدج جۇمىس ىستەدى.

    ا
    Фото: ХИТУ колледжі

    ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسى مالىمەتىنشە، كوللەدجدەردىڭ باسىم بولىگى الماتى قالاسىندا ورنالاسقان – 79، ودان كەيىن ولاردىڭ سانى تۇركىستان مەن قاراعاندى وبلىسىندا كوپ، تيىسىنشە 38 جانە 37 كوللەدج.

    كوللەدجدەردەگى ءبىلىم الۋشىلار سانى وقۋ جىلىنىڭ باسىندا 355,2 مىڭ ادام بولدى، ونىڭ ىشىندە 150,8 مىڭى - ايەلدەر.

    كوللەدجدە وقيتىن ستۋدەنت سانى الماتى قالاسىندا ەڭ كوپ - 76 مىڭ ادام، ودان كەيىن شىمكەنتتە - 40,1 مىڭ جانە تۇركىستان وبلىسىندا - 30 مىڭ ادام.

    بيىلعى وقۋ جىلىندا كوللەدجدەرگە ءبىرىنشى كۋرسقا 133,9 مىڭ ادام ءتۇستى. ولاردىڭ نەگىزگى بولىگى ينجەنەرلىك، وڭدەۋ جانە قۇرىلىس تەحنولوگيالارى سالاسىنداعى ماماندىقتاردى تاڭدادى - 51,2 مىڭ ادام. ولاردىڭ ىشىندە كولىك جوندەۋ ماماندىعى بويىنشا وقۋعا تۇسكەندەر - 9,5 مىڭ، دانەكەرلەۋ ءىسى - 5 مىڭ، تىگىن ءىسى - 4,3 مىڭ وقۋشى.

    ودان كەيىن ءارتۇرلى قىزمەت ماماندىقتارى بويىنشا تۇسۋشىلەر كوپ بولعان - 22,4 مىڭ ادام، ونىڭ ىشىندە ەڭ كوپ وقۋشى تاماقتاندىرۋ ءىسى ماماندىعىن تاڭداعان - 12,7 مىڭ ادام.

    كوللەدجدە ءبىلىم الۋشىلار اراسىندا وزبەكستاننان جانە رەسەيدەن كەلگەندەر كوپ، سايكەسىنشە 1,2 مىڭ جانە 1 مىڭ ادام.

    ايتا كەتەيىك، مەكتەپتەر مەن كوللەدجدەردە «دوسبولlike» انتيبۋللينگتىك باعدارلاماسى جۇزەگە اسىرىلىپ جاتىر.

    اقتاۋدا دارىندى بالالارعا ارنالعان مەكتەپ-ينتەرنات كوللەدجى اشىلدى.

    تەگ:
    قوعام
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار