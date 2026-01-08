قازاقستاندا قانشا كوللەدج بار
استانا. قازاقپارات - 2025-2026 وقۋ جىلىنىڭ باسىنا قازاقستاندا 559 كوللەدج جۇمىس ىستەدى.
ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسى مالىمەتىنشە، كوللەدجدەردىڭ باسىم بولىگى الماتى قالاسىندا ورنالاسقان – 79، ودان كەيىن ولاردىڭ سانى تۇركىستان مەن قاراعاندى وبلىسىندا كوپ، تيىسىنشە 38 جانە 37 كوللەدج.
كوللەدجدەردەگى ءبىلىم الۋشىلار سانى وقۋ جىلىنىڭ باسىندا 355,2 مىڭ ادام بولدى، ونىڭ ىشىندە 150,8 مىڭى - ايەلدەر.
كوللەدجدە وقيتىن ستۋدەنت سانى الماتى قالاسىندا ەڭ كوپ - 76 مىڭ ادام، ودان كەيىن شىمكەنتتە - 40,1 مىڭ جانە تۇركىستان وبلىسىندا - 30 مىڭ ادام.
بيىلعى وقۋ جىلىندا كوللەدجدەرگە ءبىرىنشى كۋرسقا 133,9 مىڭ ادام ءتۇستى. ولاردىڭ نەگىزگى بولىگى ينجەنەرلىك، وڭدەۋ جانە قۇرىلىس تەحنولوگيالارى سالاسىنداعى ماماندىقتاردى تاڭدادى - 51,2 مىڭ ادام. ولاردىڭ ىشىندە كولىك جوندەۋ ماماندىعى بويىنشا وقۋعا تۇسكەندەر - 9,5 مىڭ، دانەكەرلەۋ ءىسى - 5 مىڭ، تىگىن ءىسى - 4,3 مىڭ وقۋشى.
ودان كەيىن ءارتۇرلى قىزمەت ماماندىقتارى بويىنشا تۇسۋشىلەر كوپ بولعان - 22,4 مىڭ ادام، ونىڭ ىشىندە ەڭ كوپ وقۋشى تاماقتاندىرۋ ءىسى ماماندىعىن تاڭداعان - 12,7 مىڭ ادام.
كوللەدجدە ءبىلىم الۋشىلار اراسىندا وزبەكستاننان جانە رەسەيدەن كەلگەندەر كوپ، سايكەسىنشە 1,2 مىڭ جانە 1 مىڭ ادام.
ايتا كەتەيىك، مەكتەپتەر مەن كوللەدجدەردە «دوسبولlike» انتيبۋللينگتىك باعدارلاماسى جۇزەگە اسىرىلىپ جاتىر.
اقتاۋدا دارىندى بالالارعا ارنالعان مەكتەپ-ينتەرنات كوللەدجى اشىلدى.