    14:06, 26 - تامىز 2025 | GMT +5

    قازاقستاندا قانشا شەتەل ازاماتى جۇمىس ىستەيتىنى انىقتالدى

    استانا. قازاقپارات - 1-تامىزداعى جاعداي بويىنشا جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگانداردىڭ رۇقساتىمەن قازاقستان اۋماعىندا 14130 شەتەل ازاماتى ەڭبەك ەتەدى، دەپ حابارلايدى ەڭبەكمينى باسپا ءسوز قىزمەتى.

    Шетелдік жұмыс күшін тартатын жұмыс берушілерге қойылатын талаптар өзгереді
    فوتو: ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ مينيسترلىگى

    شەتەل جۇمىس كۇشىن (بۇدان ءارى - ش ج ك) تارتۋعا رۇقساتتاردىڭ اراسىندا مىناداي ساناتتار بار: باسشىلار مەن ولاردىڭ ورىنباسارلارى ءۇشىن 549 رۇقسات (ءبىرىنشى سانات)، قۇرىلىمدىق بولىمشەلەردىڭ باسشىلارى ءۇشىن 2258 رۇقسات (ەكىنشى سانات). تارتىلعان ش ج ك نەگىزگى بولىگى ءۇشىنشى (ماماندار) جانە ءتورتىنشى (بىلىكتى جۇمىسشىلار) ساناتتارعا جاتادى - تيىسىنشە ولار 3786 جانە 904 ادام. سونداي-اق ماۋسىمدىق جۇمىستارعا 2889 ادام، ال كورپوراتيۆتىك اۋىستىرۋ اياسىندا 3744 ادام تارتىلدى.

    قازىرگى ۋاقىتتا قازاقستاندا ش ج ك پايدالاناتىن 1899 جۇمىس بەرۋشى بار. ولاردا 348 مىڭنان استام قازاقستان ازاماتى جۇمىس ىستەيدى، بۇل قىزمەتكەرلەردىڭ جالپى سانىنىڭ %96 ى.

    ەكونوميكالىق قىزمەت تۇرلەرى بويىنشا ەڭ كوپ جۇمىس ىستەيتىندەر: قۇرىلىس سالاسىندا - 4949 ادام، اۋىل، ورمان جانە بالىق شارۋاشىلىعى - 2930 ادام، تاۋ- كەن ونەركاسىبى جانە كارەرلەردى قازۋ - 1369 ادام، وڭدەۋ ونەركاسىبى - 1210 ادام.

    ەڭبەك ميگرانتتارى كەلەتىن نەگىزگى ەلدەر: قىتاي - 5120 ادام، وزبەكستان - 2478 ادام، تۇركيا - 1042 ادام، ءۇندىستان - 1031 ادام.

    - ىشكى ەڭبەك نارىعىن قورعاۋ ماقساتىندا ق ر ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ مينيسترلىگى جىل سايىن رەسپۋبليكاعا شەتەل ماماندارىن تارتۋعا كۆوتا بەلگىلەيتىنىن جانە بولەتىنىن ەستەرىڭىزگە سالامىز. 2025 -جىلى جالپى كۆوتا رەسپۋبليكاداعى جۇمىس كۇشىنىڭ سانىنا قاتىستى %0,2 مولشەرىندە نەمەسە 14,8 مىڭ بىرلىك بولىپ بەلگىلەنگەن، ال وسى جىلدىڭ ناۋرىز ايىنان باستاپ جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگانداردىڭ وتىنىمدەرىنە بايلانىستى ءمينيستردىڭ بۇيرىعىمەن 16,5 مىڭ بىرلىككە دەيىن ۇلعايتىلدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    اعىمداعى جىلدىڭ تامىز ايىنان باستاپ ماۋسىمدىق شەتەلدىك جۇمىسشىلاردىڭ ەڭبەك قىزمەتىن جۇزەگە اسىرۋ ءۇشىن كاسىپتەر تىزبەسىنىڭ كەڭەيۋىنە بايلانىستى ءمينيستردىڭ بۇيرىعىمەن جالپى كۆوتا رەسپۋبليكاداعى جۇمىس كۇشى سانىنا قاتىستى %0,25 نەمەسە 19,4 مىڭ بىرلىك مولشەرىندە بەلگىلەندى.

    وسىدان بۇرىن حابارلانعانداي، شەتەلدىك ازاماتپەن نەكەگە تۇرۋ ءۇشىن قانداي قۇجاتتار قاجەت ەكەنى ايتىلدى.

     

