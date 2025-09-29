قازاقستاندا قانشا شەتەل ازاماتى جۇمىس ىستەيدى
استانا. قازاقپارات - 2025 -جىلعى 1-قىركۇيەكتەگى جاعداي بويىنشا جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگانداردىڭ رۇقساتىمەن قازاقستان اۋماعىندا 15054 شەتەل ازاماتى ەڭبەك ەتەدى. بۇل تۋرالى ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ مينيسترلىگى ءمالىم ەتتى.
شەتەل جۇمىس كۇشىن تارتۋعا رۇقساتتاردىڭ اراسىندا مىناداي ساناتتار بار: باسشىلار مەن ولاردىڭ ورىنباسارلارى ءۇشىن 561 رۇقسات (ءبىرىنشى سانات)، قۇرىلىمدىق بولىمشەلەردىڭ باسشىلارى ءۇشىن 2348 رۇقسات (ەكىنشى سانات). تارتىلعان شەتەل جۇمىس كۇشىن نەگىزگى بولىگى ءۇشىنشى (ماماندار) جانە ءتورتىنشى (بىلىكتى جۇمىسشىلار) ساناتتارعا جاتادى - تيىسىنشە ولار 3980 جانە 1052 ادام. سونداي-اق ماۋسىمدىق جۇمىستارعا 3099 ادام، ال كورپوراتيۆتىك اۋىستىرۋ اياسىندا 4015 ادام تارتىلدى.
- قازىرگى ۋاقىتتا قازاقستاندا شەتەل جۇمىس كۇشىن پايدالاناتىن 1909 جۇمىس بەرۋشى بار. ولاردا 341 مىڭنان استام قازاقستان ازاماتى جۇمىس ىستەيدى، بۇل قىزمەتكەرلەردىڭ جالپى سانىنىڭ %96 ى. ەكونوميكالىق قىزمەت تۇرلەرى بويىنشا ەڭ كوپ جۇمىس ىستەيتىندەر: قۇرىلىس سالاسىندا - 4929 ادام، اۋىل، ورمان جانە بالىق شارۋاشىلىعى - 3140 ادام، تاۋ- كەن ونەركاسىبى جانە كارەرلەردى قازۋ - 1240 ادام، وڭدەۋ ونەركاسىبى - 1122 ادام، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ەڭبەك ميگرانتتارى كەلەتىن نەگىزگى ەلدەر: قىتاي - 5545 ادام، وزبەكستان - 2696 ادام، تۇركيا - 1076 ادام، ءۇندىستان - 1052 ادام.
ىشكى ەڭبەك نارىعىن قورعاۋ ماقساتىندا ق ر ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ مينيسترلىگى جىل سايىن رەسپۋبليكاعا شەتەل ماماندارىن تارتۋعا كۆوتا بەلگىلەيتىنىن جانە بولەتىنىن ەستەرىڭىزگە سالامىز. 2025 -جىلى جالپى كۆوتا رەسپۋبليكاداعى جۇمىس كۇشىنىڭ سانىنا قاتىستى %0,2 مولشەرىندە نەمەسە 14,8 مىڭ بىرلىك بولىپ بەلگىلەنگەن، ال وسى جىلدىڭ ناۋرىز ايىنان باستاپ جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگانداردىڭ وتىنىمدەرىنە بايلانىستى ءمينيستردىڭ بۇيرىعىمەن 16,5 مىڭ بىرلىككە دەيىن ۇلعايتىلدى.
اعىمداعى جىلدىڭ تامىز ايىنان باستاپ ماۋسىمدىق شەتەلدىك جۇمىسشىلاردىڭ ەڭبەك قىزمەتىن جۇزەگە اسىرۋ ءۇشىن كاسىپتەر تىزبەسىنىڭ كەڭەيۋىنە بايلانىستى ءمينيستردىڭ بۇيرىعىمەن جالپى كۆوتا رەسپۋبليكاداعى جۇمىس كۇشى سانىنا قاتىستى %0,25 نەمەسە 19,4 مىڭ بىرلىك مولشەرىندە بەلگىلەندى.
ايتا كەتەيىك، Enbek.kz پورتالىندا جاساندى ينتەللەكت 50 مىڭنان استام بوس جۇمىس ورنىن ۇسىندى.