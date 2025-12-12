قازاقستاندا قانشا ءىرى قارا بار
استانا. KAZINFORM - ەل اۋماعىندا 9,1 ميلليون باس ءىرى قارا مال تىركەلدى. بۇل تۋرالى اۋىل شارۋاشىلىعى ۆيتسە-ءمينيسترى امانعالي بەردالين ءمالىم ەتتى.
- بۇگىندە ەل اۋماعىندا 9,1 ميلليون باس ءىرى قارا مال، 23,7 ميلليون ۇساق مال، 4,7 ميلليون جىلقى، 302 مىڭ تۇيە جانە 569 مىڭ شوشقا تىركەلگەن، - دەدى ا. بەردالين سەناتتا ۆەتەريناريالىق قىزمەت تاقىرىبىن تالقىلاۋعا ارنالعان ۇكىمەت ساعاتىندا.
ونىڭ سوزىنە قاراعاندا، مينيسترلىك قابىلداعان شارالاردىڭ ارقاسىندا ەتتىڭ بارلىق تۇرلەرىن ءوندىرۋ كولەمى 914 مىڭ تونناعا دەيىن ۇلعايدى، سوعان سايكەس سيىر ەتى مەن قوي ەتىنىڭ ەكسپورتى 60,8 مىڭ تونناعا دەيىن ءوستى.
ەسكە سالساق، 2024 -جىلدىڭ 11 ايىندا ەت ەكسپورتىنىڭ كولەمى 73 مىڭ تونناعا جەتتى، ال 2023 -جىلدىڭ 11 ايىندا بۇل كورسەتكىش 50 مىڭ توننا بولعان. نەگىزگى ەكسپورتتىق نارىقتار: وزبەكستان، رەسەي، قىرعىزستان.
بۇعان دەيىن 2025 -جىلدىڭ 7 ايىندا 608,8 مىڭ توننا ەت وندىرىلگەنىن جازعان ەدىك.