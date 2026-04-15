قازاقستاندا قانشا ازامات بانكروتتىق تەتىگىن قولدانباي ءجۇر
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا جەكە تۇلعالاردىڭ بانكروتتىعى تۋرالى زاڭ اياسىندا ازىرگە 70 مىڭ ادام وسى تەتىكتى پايدالانعان. بۇل تۋرالى قارجى نارىعىن رەتتەۋ جانە دامىتۋ اگەنتتىگىنىڭ ءتوراعاسى ءمادينا ءابىلقاسىموۆا ءمالىم ەتتى.
ۆەدومستۆو دەرەگىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا تولەم مەرزىمى 2 جىلدان 5 جىلدان استام ۋاقىتقا كەشىكتىرىلگەن 500 مىڭنان استام ازامات ءبولىپ تولەۋ رەجيمىندە ءجۇر. اتالعان ساناتتاعى ازاماتتاردىڭ زاڭ بويىنشا بانكروتتىق ءراسىمىن قولدانۋعا مۇمكىندىگى بار، الايدا ولاردىڭ باسىم بولىگى بۇل تەتىككە جۇگىنبەيدى.
ءمادينا ءابىلقاسىموۆا مۇنى زاڭداعى ءبىرقاتار شەكتەۋلەرمەن بايلانىستىرادى. اتاپ ايتقاندا، بانكروت دەپ تانىلعان ازاماتتارعا 5 جىل ىشىندە جاڭا نەسيە الۋعا تىيىم سالىنادى.
سونىمەن قاتار سوتتان تىس بانكروتتىق راسىمىنە جۇگىنۋ ءۇشىن قارىز الۋشىنىڭ مۇلكى بولماۋى جانە تابىسى ەكى ەڭ تومەنگى جالاقىدان اسپاۋى ءتيىس. كوپ جاعدايدا ازاماتتار بۇل تالاپتارعا سايكەس كەلمەيدى.
- وسىعان بايلانىستى وتكەن جىلى زاڭناماعا وزگەرىستەر ەنگىزىلىپ، جاڭا نورما قاراستىرىلدى. ەندى ەگەر قارىز بويىنشا تولەم مەرزىمى 5 جىلدان اسسا، وندا ازاماتتار ءۇشىن مۇلىكتىڭ بولۋى نەمەسە تابىس دەڭگەيىنە قاتىستى تالاپتار قولدانىلمايدى، - دەدى اگەنتتىك ءتوراعاسى.
سونىمەن قاتار ول ءوز سوزىندە تولەم مەرزىمى 5 جىلدان اسقان جاعدايدا ازامات بانكروتتىق راسىمىنە ەركىن تۇردە ءوتىنىش بەرىپ، تابىسى مەن مۇلكى تەكسەرىلمەستەن قارىزى ەسەپتەن شىعارىلۋى مۇمكىن.
- بىلتىر پرواكتيۆتى بانكروتتىق تەتىگى ەنگىزىلدى. ونى ىسكە اسىرۋ قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ قارجى مينيسترلىگىنە جۇكتەلگەن. اتالعان مەحانيزم اياسىندا بانكروتتىققا ءوتىنىش بەرۋگە قۇقىعى بار ازاماتتاردى اۆتوماتتى تۇردە انىقتاپ، ولارعا SMS- حابارلاما جىبەرۋ ارقىلى قارىزدى ەسەپتەن شىعارۋ مۇمكىندىگى ۇسىنىلادى، - دەپ تولىقتىردى.
سوعان قاراماستان، بۇل تەتىكتى پايدالانۋشىلار سانى ءالى دە از بولىپ وتىر.
بۇعان دەيىن بىلتىر قازاقستاندا نەسيە بەرۋ تالاپتارىنىڭ كۇشەيۋى تۇتىنۋشىلىق كرەديتتەردىڭ قارقىنىن ايتارلىقتاي تومەندەگەنىن جازعانبىز.