قازاقستاندا قانشا پايدالى قازبا قورى بار
استانا. KAZINFORM - قازاقستاننىڭ تۇتاس اۋماعى باتىس اۋستراليا جۇيەسى بويىنشا گەولوگيالىق بارلاۋ جۇمىستارىن جۇرگىزۋگە اشىق.
بۇل تۋرالى ونەركاسىپ جانە قۇرىلىس ۆيتسە-ءمينيسترى يران شارحان ەلوردادا GEOSCIENCE EXPLORATION CENTRAL ASIA 2026 حالىقارالىق گەولوگيالىق فورۋمىندا ايتتى.
- ءبىز 2018 -جىلدان بەرى گەولوگيا جانە جەر قويناۋىن پايدالانۋ سالاسىندا رەفورمالاردى بەلسەندى جۇرگىزىپ كەلەمىز. بۇل باعىتتا ايتارلىقتاي ىلگەرىلەۋ بار. قازىر گەولوگيالىق بارلاۋعا جەكە ينۆەستيتسيالار بىرنەشە ەسە ارتقانىن كورىپ وتىرمىز. ناقتى ساندارمەن ايتساق، بۇگىندە ەلىمىزدە شامامەن 3 مىڭ جەر قويناۋىن پايدالانۋشى سۋبەكت بار، ولار نەگىزىنەن بۇرىن بارلاۋ جۇرگىزىلمەگەن اۋماقتاردا جۇمىس ىستەپ جاتىر، - دەدى ۆيتسە- مينيستر.
ونىڭ ايتۋىنشا، رەفورمانىڭ العاشقى ناتيجەلەرى گەولوگيالىق بارلاۋعا سالىنعان ينۆەستيتسيالاردىڭ 2,5 ەسەگە وسكەنىن كورسەتتى - 2019-2024 -جىلدارى بۇل كورسەتكىش 1 ميلليارد ا ق ش دوللارىن قۇراعان.
ونەركاسىپ مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتىنشە، قازىرگى تاڭدا قازاقستاننىڭ مينەرالدىق- شيكىزات بازاسى شامامەن 10 مىڭ كەن ورنىن قامتيدى، ونىڭ ىشىندە: 1009 قاتتى پايدالى قازبالار، 359 كومىرسۋتەكتەر، 3700 جالپى تارالعان پايدالى قازبالار جانە 4931 ى - جەراستى سۋلارى.
نەگىزگى پايدالى قازبالار قورىنا كەلسەك، ەلدە 2,3 مىڭ توننا التىن، 4,3 ميلليارد توننا مۇناي، 3,8 تريلليون تەكشە مەتر گاز، 33,5 ميلليارد توننا كومىر جانە 26,7 ميلليارد توننا تەمىر بار.
2025 -جىلى جۇرگىزىلگەن گەولوگيالىق بارلاۋ جۇمىستارى ناتيجەسىندە قورلار قايتا قارالىپ، العاش رەت 17 كەن ورنى مەملەكەتتىك ەسەپكە الىندى. ەڭ ءىرى كەن ورىندارى اراسىندا كوكجون، التىنشوقى جانە سامەمبەت بار.
وسىلايشا قور كولەمى ۇلعايىپ، التىن - 136 تونناعا، كۇمىس - 152 تونناعا، مىس - 75 مىڭ تونناعا جانە فوسفوريت - 1,3 ميلليون تونناعا ۇلعايعان.
قازىرگى تاڭدا قاتتى پايدالى قازبالاردى بارلاۋعا شامامەن 3 مىڭ ليتسەنزيا بەرىلگەن. سونىمەن قاتار Cove Capital (ا ق ش)، Rio Tinto (اۋستراليا)، Teck (كانادا)، Fortescue (اۋستراليا)، Barrick Gold (كانادا)، First Quantum (كانادا)، Ivanhoe (كانادا) سياقتى شەتەلدىك تاۋ-كەن كومپانيالارى تارتىلعان.
ايتا كەتەيىك، جەلتوقسان ايىندا دەپۋتاتتار كومىرسۋتەكتەر مەن ۋران سالاسىنداعى جەر قويناۋىن پايدالانۋ جۇيەسىن جەتىلدىرۋگە قاتىستى «جەر قويناۋى جانە جەر قويناۋىن پايدالانۋ تۋرالى» ق ر كودەكسىنە ەنگىزىلگەن تۇزەتۋلەردى ماقۇلدادى.