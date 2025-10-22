قازاقستاندا قانداي كولىكتەر جيى ۇرلانادى
استانا. قازاقپارات - 2025-جىلدىڭ العاشقى توعىز ايىندا ەلىمىزدە اۆتوكولىك ۇرلىعى وتكەن جىلمەن سالىستىرعاندا 70 پايىزعا تومەندەدى. بۇل تۋرالى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ ساۋالىنا جاۋاپ بەرگەن ىشكى ىستەر مينيسترلىگى حابارلادى.
مينيسترلىكتىڭ مالىمەتىنشە، اۆتوكولىك ۇرلىعى ەڭ كوپ الماتى قالاسى، سونداي-اق الماتى جانە قوستاناي وبلىستارىندا تىركەلگەن.
- بارلىق جاسالعان قىلمىستار بويىنشا جەدەل-ىزدەستىرۋ ءىس-شارالارى جۇرگىزىلىپ، كۇدىكتىلەر ۇستالدى، ۇرلانعان كولىكتەر ىزدەستىرىلىپ جاتىر، - دەلىنگەن جاۋاپتا.
ءى ءى م دەرەگىنشە، بيىل جاسالعان قىلمىستاردىڭ 75 پايىزى اشىلعان. قازىرگى تاڭدا 12 ۇرلانعان كولىكتىڭ ورنالاسقان جەرىن انىقتاۋ باعىتىنداعى شارالار جالعاسىپ جاتىر.
- جيى ۇرلاناتىن كولىكتەر قاتارىندا رەسەيدە شىعارىلعان اۆتوكولىكتەرمەن بىرگە Lexus ،Toyota ،KIA جانە BMW ماركالارى بار، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ۆەدومستۆو ۇرلىق سانىنىڭ تومەندەۋىنە بىرنەشە فاكتور اسەر ەتكەنىن اتاپ ءوتتى.
- ولاردىڭ قاتارىندا بەينەباقىلاۋ كامەرالارىنىڭ سانىنىڭ ارتۋى، اۆتوكولىكتەردىڭ زاماناۋي GPS- ناۆيگاتسيا قۇرالدارىمەن جابدىقتالۋى، قۇقىقبۇزۋشىلىقتاردىڭ الدىن الۋ بويىنشا ازاماتتار مەن ب ا ق اراسىندا اقپاراتتىق-ءتۇسىندىرۋ جۇمىستارىنىڭ جۇرگىزىلۋى، شەكارالىق باقىلاۋدىڭ كۇشەيۋى جانە جازانىڭ بۇلتارتپاستىعى بار، - دەپ تۇيىندەدى ىشكى ىستەر مينيسترلىگى.
بۇعان دەيىن ينتەرنەت الاياقتىقتىڭ جاڭا ءتۇرى تۋرالى جازدىق. بۇل لوگيستيكالىق كومپانيالار مەن كولىك يەلەرى اراسىنا جاسىرىن دەلدالدىق ورناتىپ، جاڭادان الىنعان اۆتولاردى ۇرلاۋ ارەكەتى ەكەنىن جازعانبىز.