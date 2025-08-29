قازاقستاندا قاعاز انىقتاما قاشان كۇشىن جويادى
استانا. KAZINFORM - بۇگىندە مەملەكەتتىك قىزمەتتىڭ دەنى ونلاين نەمەسە ەلەكتروندى تۇردە ۇسىنىلادى. دەگەنمەن كەيبىر قاعاز انىقتاما كۇشىن تولىق جويعان جوق. وسى ورايدا ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ ۆيتسە-ءمينيسترى ولجاس انافين تۇسىنىك بەردى.
- انىقتاما بەرۋ قىزمەتىنىڭ باسىم بولىگى مەملەكەتتىك قىزمەت تىزىلىمىنەن شىعارىلىپ، پايدالانۋشى سۇرانىسىنا قاراي eGov ،eGov‑mobile، ەكىنشى دەڭگەيلى بانكتەردىڭ موبيلدى قوسىمشالارى، باسقا دا ءتۇرلى پلاتفورما ارقىلى دەر كەزىندە ۇسىنىلىپ جاتىر. ەڭبەككە ورنالاستىرۋ پروتسەسىن اشىق ءارى ىڭعايلى ەتۋ ماقساتىندا ەڭبەك ميگرانتتارى مەن كامەلەتكە تولماعان ازاماتتارمەن ەلەكتروندىق ەڭبەك جانە ۇجىمدىق شارت جاساسۋ مۇمكىندىكتەرى ەنگىزىلدى، - دەدى ولجاس انافين ورتالىق كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتى الاڭىندا وتكەن باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا.
سونىمەن قاتار ءمينيستردىڭ ورىنباسارى HR Enbek پورتالىنىڭ مۇمكىندىگى تۋرالى ايتتى.
- پورتالدا قىزمەتكەردىڭ جەكە كابينەتىندە ەڭبەككە جارامسىزدىق پاراقشاسى، سول جەردە كاسىپوداققا ارنالعان اۆتوماتتاندىرىلعان جۇمىس ورنى فۋنكتسيونالى، شتاتتىق كەستەنى ەلەكتروندى تۇردە جۇرگىزۋ، سونداي‑اق توتەنشە جاعداي تۋرالى حابارلاۋ مۇمكىندىگى قاراستىرىلعان، - دەپ ءتۇسىندىردى سپيكەر.
الەۋمەتتىك قىزمەت دەمەكشى، ەندى ازاماتتاردىڭ مۇگەدەكتىگىن جاساندى ينتەللەكتىنىڭ كومەگىمەن انىقتاپ، سول سياقتى اتاۋلى الەۋمەتتىك كومەكتى تاعايىنداۋدا جاساندى ينتەللەكتى قولدانىلماق.