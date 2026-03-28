قازاقستاندا نەسيە بەرۋ ەرەجەسى وزگەرەدى: جاڭا تالاپتار قانداي؟
استانا. قازاقپارات – 2026-جىلعى 1-شىلدەدەن باستاپ قازاقستاندا نەسيە بەرۋ ەرەجەلەرى وزگەرەدى. ەندى بانكتەر قارىز الۋشىلاردىڭ تولەم قابىلەتىن بۇرىنعىدان دا قاتاڭ باعالايدى.
كرەديت بەرۋ تابىسقا تىكەلەي تاۋەلدى بولادى
جاڭا تالاپتارعا سايكەس، بانكتەر ەكى نەگىزگى كورسەتكىشكە باسىمدىق بەرەدى. ول قارىز جۇكتەمەسىنىڭ كوەففيتسيەنتى (ق ج ك) جانە قارىزدىڭ تابىسقا قاتىناسى (ق ت ق).
ق ج ك - ادامنىڭ تابىسىنىڭ قانشا بولىگى قازىردىڭ وزىندە نەسيەلەر مەن مىندەتتى تولەمدەرگە كەتەتىنىن كورسەتەدى. ال ق ت ق جاڭا نەسيەنى تولەۋ ادامنىڭ قارجىلىق مۇمكىندىگىنە ساي كەلە مە، جوق پا، سونى انىقتايدى.
ياعني، ەندى بانكتەر تەك تابىستى عانا ەمەس، سول تابىستىڭ قانشاسى قارىزعا جۇمسالىپ جاتقانىن دا مۇقيات ەسەپتەيدى.
نەسيە ءۇشىن رەسمي كىرىس ماڭىزدى
تاعى ءبىر ماڭىزدى وزگەرىس - رەسمي تابىسقا قويىلاتىن تالاپتىڭ كۇشەيۋى. بانكتەر تەك راستالعان كىرىستەردى ەسكەرەدى.
اتاپ ايتقاندا:
- زەينەتاقى اۋدارىمدارى؛
- مىندەتتى الەۋمەتتىك مەديتسينالىق ساقتاندىرۋ جۇيەسى ارقىلى وتەتىن تابىس.
ەگەر ادامنىڭ تۇراقتى ءارى رەسمي تابىسى بولسا، نەسيە الۋ مۇمكىندىگى جوعارى بولادى.
كىمدەرگە نەسيە الۋ قيىندايدى
جاڭا تالاپتار، ەڭ الدىمەن، تابىسىن راستاي المايتىن ازاماتتارعا اسەر ەتەدى.
ولاردىڭ قاتارىندا:
- جالاقىسىن رەسمي تىركەلمەي الاتىن قىزمەتكەرلەر؛
- ەڭبەك شارتىسىز جۇمىس ىستەيتىندەر؛
- تۇراقتى تابىسى جوق ازاماتتار بار.
نەلىكتەن بۇل وزگەرىستەر ەنگىزىلۋدە
جاڭا ەرەجەلەردىڭ نەگىزگى ماقساتى - قارجىلىق تاۋەكەلدى ازايتۋ. ياعني، تابىسى جەتكىلىكسىز بولا تۇرا نەسيە الىپ، كەيىن ونى تولەي الماي قالاتىن جاعدايلاردىڭ الدىن الۋ.
بۇل ءوز كەزەگىندە بانكتەر ءۇشىن دە، قارىز الۋشىلار ءۇشىن دە قاۋىپسىز جۇيە قالىپتاستىرۋعا باعىتتالعان.
ەرەجەلەر ناقتىلانادى
قازاقستاندا مۇنداي شەكتەۋلەر بۇرىننان بار. الايدا ەندى ولار قايتا قارالىپ، ناقتىراق ءارى ءتيىمدى جۇمىس ىستەيتىن بولادى. بانكتەر ءار كليەنتتىڭ قارجىلىق جاعدايىن جەكە باعالاۋعا كوبىرەك ءمان بەرەدى.
وزگەرىستەر قاشان كۇشىنە ەنەدى
جاڭا تالاپتار 2026-جىلعى 1-شىلدەدەن باستاپ ەنگىزىلەدى. سوندىقتان نەسيە الۋدى جوسپارلاپ جۇرگەن ازاماتتارعا تابىسىن رەسمي تۇردە راستاۋ ماسەلەسىنە قازىردەن باستاپ نازار اۋدارۋ ماڭىزدى.
ايتا كەتەيىك، 2025-جىلعى قىركۇيەكتەن باستاپ قازاقستاندا ويلانۋ مەرزىمى ەنگىزىلدى. بۇل قارىز الۋشىعا نەسيە الماس بۇرىن شەشىمىن قايتا قاراۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. سونىمەن قاتار جاۋاپتى نەسيە بەرۋ قاعيداتتارى ەنگىزىلىپ، ازاماتتاردىڭ شامادان تىس قارىزعا باتۋىنىڭ الدىن الۋ كوزدەلدى.