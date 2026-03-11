قازاقستاندا «Nauryz Sale» مەرەكەلىك اكسياسى باستالادى
استانا. KAZINFORM - ناۋرىز مەرەكەسى قارساڭىندا قازاقستاندا 13-23-ناۋرىز ارالىعىندا اۋقىمدى رەسپۋبليكالىق «Nauryz Sale» اكسياسى باستالادى. باستاما وتاندىق وندىرۋشىلەردى قولداۋعا، ىشكى ساۋدانى ىنتالاندىرۋعا جانە ەل تۇرعىندارى مەن قوناقتارى ءۇشىن ءبىرىڭعاي مەرەكەلىك اتموسفەرا قالىپتاستىرۋعا باعىتتالعان. بۇل تۋرالى ساۋدا جانە ينتەگراتسيا مينيسترلىگى حابارلادى.
اكسيا كەزەڭىندە ساۋدا سۋبەكتىلەرى حالىققا ازىق-تۇلىك جانە ازىق-تۇلىك ەمەس تاۋار توپتارىنا 10- 70 پايىز ارالىعىندا مەرەكەلىك جەڭىلدىكتەر ۇسىنادى. اكسيالىق تاۋارلار ساۋدا زالدارىندا ارنايى مەرەكەلىك ناۆيگاتسيا جانە «Nauryz» فيرمالىق بەزەندىرۋى ارقىلى بەلگىلەنەدى. اتاپ ايتقاندا، تاقىرىپتىق باعا بەلگىلەرى، برەندتەلگەن كورسەتكىشتەر، باننەرلەر جانە باسقا دا POS- ماتەريالدار ورنالاستىرىلىپ، ساتىپ الۋشىلارعا اسسورتيمەنتتە وڭاي باعدارلانىپ، جەڭىلدىكپەن ۇسىنىلعان تاۋارلاردى جىلدام تابۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
اكسياعا ىشكى ساۋدا سالاسىنىڭ شامامەن 300 سۋبەكتىسى قاتىسادى. ولاردىڭ قاتارىندا 140 ساۋدا ءۇيى مەن ساۋدا- ويىن- ساۋىق ورتالىعى، 140 ساۋدا جەلىسى جانە 20 ەلەكتروندىق ساۋدا سۋبەكتىسى بار. قاتىسۋشىلار قاتارىندا ەلدىڭ ءىرى ساۋدا جەلىلەرى - Magnum ،Small ،Galmart «انۆار»، «دينا»، Toimart، «استىقجان»، «ايان»، Greenwich جانە باسقالارى، سونداي-اق Mega Silk Way ،Keruen ،Keruen City، «ارۋجان»، «سارىارقا»، Shymkent Plaza سياقتى ءىرى ساۋدا ۇيلەرى مەن ساۋدا- ويىن-ساۋىق ورتالىقتارى بار.
اكسيا اياسىندا وتاندىق وندىرۋشىلەردى قولداۋعا ەرەكشە نازار اۋدارىلادى. ساۋدا ورتالىقتارىندا قازاقستاندىق وندىرۋشىلەردىڭ ونىمدەرى ۇسىنىلاتىن ارنايى ساتۋ ايماقتارى ۇيىمداستىرىلىپ، وندا تاۋارلار نارىقتاعى باعادان ورتا ەسەپپەن 10-20 پايىزعا تومەن باعامەن ساتىلاتىن بولادى.
ساۋدا ورتالىقتارىنا كەلۋشىلەر ءۇشىن مازمۇندى ينتەراكتيۆتى باعدارلاما دا قاراستىرىلعان. ەلدىڭ ءىرى ساۋدا- ويىن-ساۋىق ورتالىقتارىندا ۇلتتىق ناقىشتاعى فوتوزونالار ۇيىمداستىرىلادى.
سەرىكتەستىك اياسىندا قازاقستان بويىنشا 11 ساۋدا نۇكتەسى بار «تاربيە» ۇلتتىق كيىم دۇكەنى ۇلتتىق ناقىشتاعى كيىمدەردى ۇسىنادى. كەلۋشىلەر ولاردى كيىپ كورىپ، ەستەلىككە سۋرەتكە تۇسە الادى. مۇنداي ايماقتاردى ەلىمىزدىڭ ءىرى ساۋدا ورتالىقتارىندا ورنالاستىرۋ جوسپارلانعان. اتاپ ايتقاندا، اقتاۋداعى SAYA Mall، پەتروپاۆلداعى Dostyk Mall، اقتوبەدەگى KeruenCity، استاناداعى Keruen City Astana، اتىراۋداعى Infinity Mall، تۇركىستانداعى Turan Mall، الماتىداعى Dostyk Plaza جانە شىمكەنتتەگى Shymkent City Mall ساۋدا ورتالىقتارىندا ۇيىمداستىرۋ كوزدەلىپ وتىر.
بۇعان دەيىن ساۋدا جانە ينتەگراتسيا مينيسترلىگى قازاقستاننىڭ ساۋدا سۋبەكتىلەرى اراسىندا «Sauda in Digital Nauryz» رەسپۋبليكالىق كونكۋرسىنىڭ وتكىزىلەتىنىن جاريالاعان بولاتىن. كونكۋرس 2026 -جىلعى 13-20-ناۋرىز ارالىعىندا وتەدى جانە ساۋدا نىساندارىن مەرەكەلىك بەزەندىرۋدە زاماناۋي سيفرلىق شەشىمدەردى ەنگىزۋگە، سونداي-اق يننوۆاتسيالىق سەرۆيستەردى دامىتۋعا باعىتتالعان.
قاتىسۋشىلار ءوز جوبالارىن ءتورت نوميناتسيا بويىنشا ۇسىنا الادى: «ۇزدىك سيفرلىق بەزەندىرۋ»، «ۇزدىك سيفرلىق قۇتتىقتاۋ»، «جاساندى ينتەللەكتتى ۇزدىك پايدالانۋ» جانە «ەڭ كرەاتيۆتى Digital-جوبا». قاتىسۋ ءۇشىن Instagram الەۋمەتتىك جەلىسىندە #saudadigitalnauryz حەشتەگىمەن بەينەروليك جاريالاپ، ساۋدا جانە ينتەگراتسيا مينيسترلىگىنىڭ رەسمي پاراقشاسىن بەلگىلەۋ قاجەت.
جەڭىمپازداردى كرەاتيۆ، جاساندى ينتەللەكت تەحنولوگيالارىن قولدانۋ، ۇلتتىق بىرەگەيلىك، اۋديتوريانىڭ بەلسەندىلىگى جانە جوبانىڭ ورىندالۋ ساپاسى كريتەرييلەرى بويىنشا ساراپتامالىق كوميسسيا انىقتايدى. كونكۋرس قورىتىندىسى 2026 -جىلعى 20-ناۋرىزدا شىعارىلىپ، جەڭىمپازداردى سالتاناتتى ماراپاتتاۋ ءراسىمى وتەدى.
ەسكەرتۋ: رەسپۋبليكالىق اكسياعا باستامانى قولداپ، الەۋمەتتىك جاۋاپكەرشىلىك تانىتقان ساۋدا سۋبەكتىلەرى قاتىسادى. قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ وڭىرلەرى بويىنشا اكسياعا قاتىسۋشىلاردىڭ ءتىزىمى قوسا بەرىلەدى.
ايتا كەتەيىك، قازاقستاندا ازىق-تۇلىك ينفلياتسياسى %12,7 عا دەيىن تومەندەدى.