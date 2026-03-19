قازاقستاندا ناۋرىز- ساۋىردە اۋا رايى قانداي بولادى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا ناۋرىز ايى جىلى ءارى جاۋىن-شاشىندى بولادى. ال ساۋىردە ەلدىڭ باسىم بولىگىندە اۋا تەمپەراتۋراسى قالىپتى دەڭگەيدەن جوعارى بولادى. بۇل تۋرالى و ك ق الاڭىندا وتكەن بريفينگىدە «قازگيدرومەت» ر م ك باس ديرەكتورىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى اسەت قاليەۆ مالىمدەدى.
سينوپتيكتەردىڭ ايتۋىنشا، قازىردىڭ وزىندە وڭتۇستىك جانە وڭتۇستىك- باتىس وڭىرلەردە اۋا رايى جىلىنىپ، تەمپەراتۋرا نولدەن جوعارى. ناۋرىزدىڭ ءۇشىنشى ونكۇندىگىندە جىلىنۋ باتىس وڭىرلەردە دە بايقالادى. ال سولتۇستىك، ورتالىق جانە شىعىس ايماقتاردا اۋا رايى بىردەن جىلىمايدى. بۇل وڭىرلەردە سۋىق اۋا رايى ءبىراز ۋاقىت ساقتالادى.
- تۇنگى اۋا تەمپەراتۋراسى بىرتىندەپ 13- گرادۋستان 5+ گرادۋسقا دەيىن وزگەرەدى. كۇندىزگى تەمپەراتۋرا كەي جەرلەردە 13+ گرادۋسقا دەيىن كوتەرىلەدى، - دەدى اسەت قاليەۆ.
«قازگيدرومەت» مالىمەتىنشە، ناۋرىز ايىندا جاۋىن-شاشىن مولشەرى قالىپتى دەڭگەيدە بولادى. سونىمەن قاتار 22- 24-ناۋرىز ارالىعىندا ەلىمىزدىڭ ءبىرقاتار وڭىرىندە جاڭبىر جاۋۋى مۇمكىن.
ءساۋىر ايىندا اۋا رايى قۇبىلمالى بولادى. ايدىڭ باسىندا سولتۇستىك، ورتالىق جانە شىعىس وڭىرلەردە تۇندە كەي كۇندەرى -10 گرادۋسقا دەيىن سۋىتۋى مۇمكىن.
ال ءساۋىردىڭ ورتاسىنان باستاپ ەلدىڭ كوپ بولىگىندە اۋا تەمپەراتۋراسى تۇراقتى تۇردە نولدەن جوعارى بولادى.
جاۋىن- شاشىنعا كەلسەك، باتىس قازاقستان، اتىراۋ، ماڭعىستاۋ وبلىستارىندا، اقتوبە وبلىسىنىڭ باتىسىندا، سونداي-اق تۇركىستان مەن جامبىل وبلىستارىنىڭ وڭتۇستىگىندە، الماتى وبلىسىنىڭ وڭتۇستىك- شىعىسىندا، جەتىسۋ، شىعىس قازاقستان جانە اباي وبلىسىنىڭ شىعىس بولىگىندە جاۋىن- شاشىن كوبىرەك ءتۇسۋى مۇمكىن. ال قالعان وڭىرلەردە جاۋىن- شاشىن قالىپتى دەڭگەيدە بولادى.