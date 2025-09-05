قازاقستاندا نارەستە ءولىمى 22,7 پايىزعا تومەندەدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا بيىلعى جىلدىڭ ءبىرىنشى جارتىجىلدىعىندا نارەستە ءولىمى 22,7 پايىزعا تومەندەدى. بۇل تۋرالى پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ AMANAT پارتياسى فراكسياسىنىڭ كەڭەيتىلگەن وتىرىسىندا ءمالىم ەتتى.
«ءبىز 2029 -جىلعا قاراي حالىقتىڭ ءومىر ءسۇرۋ ۇزاقتىعىن كەمىندە 77 جاسقا جەتكىزۋ ماقساتىنا بىرتىندەپ جاقىنداپ كەلەمىز. وتكەن جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا ءومىر ءسۇرۋ ۇزاقتىعى العاش رەت 75 جىل 4 ايعا جەتتى. مەملەكەت باسشىسىنىڭ قولداۋى مەن تۇراقتى نازارىنىڭ ارقاسىندا دەنساۋلىق سالاسىنداعى نەگىزگى كورسەتكىشتەردى جاقسارتۋعا قول جەتكىزىلدى»، - دەدى ۇكىمەت باسشىسى.
ونىڭ ايتۋىنشا، «اۋىلدا دەنساۋلىق ساقتاۋدى جاڭعىرتۋ» ۇلتتىق جوباسى اياسىندا وڭىرلەردە 655 مەديتسينالىق نىساننىڭ 540 ى سالىنعان. بۇل ورتالىقتار شامامەن 1 ميلليون اۋىل تۇرعىنىن مەديتسينالىق قىزمەتپەن قامتيدى.
پرەمەر-مينيستر ۇكىمەتتىڭ الەۋمەتتىك ينفراقۇرىلىمدى دامىتۋعا ەرەكشە كوڭىل ءبولىپ وتىرعانىن اتاپ ءوتتى. مەملەكەت باسشىسىنىڭ تاپسىرماسىنا سايكەس، بيىل حالىقتى 100 پايىز اۋىز سۋمەن قامتاماسىز ەتۋ جوبالارى اياقتالماق. وسى ماقساتتارعا رەسپۋبليكالىق بيۋدجەتتەن 147 ميلليارد تەڭگە، سونداي-اق ارناۋلى مەملەكەتتىك قور ەسەبىنەن 160 ملرد تەڭگەدەن استام قارجى بولىنگەن. جىل سوڭىنا دەيىن 17 قالا مەن 463 اۋىلدا جوبالاردى اياقتاۋ جوسپارلانىپ وتىر.
«اۋىل اماناتى» جوباسى اياسىندا اۋىل كاسىپكەرلىگىن قولداۋ ءۇشىن 25 مىڭ جوبا قارجىلاندىرىلادى. بۇل 30 مىڭ جاڭا جۇمىس ورنىن اشۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. ال 2026 -جىلى وڭىرلەردى قولداۋعا 5,4 تريلليون تەڭگە باعىتتالماق.
«وڭىرلەردەگى ءومىر ءسۇرۋ ساپاسىن ارتتىرۋدىڭ نەگىزگى قۇرالى - تەك تىكەلەي قارجىلاندىرۋ ەمەس، دامۋ ينستيتۋتتارى ارقىلى مەملەكەتتىك قولداۋ تەتىكتەرى. مىسالى، «بايتەرەك» حولدينگى جىل باسىنان بەرى كاسىپكەرلەرگە 4 تريلليون تەڭگەدەن استام قارجىلىق قولداۋ كورسەتتى. بۇل 8 تريلليون تەڭگە بولاتىن جىلدىق جوسپاردىڭ 50 پايىزىنان استامىن قۇرايدى. ونىڭ شامامەن 2 تريلليون تەڭگەسى شاعىن جانە ورتا بيزنەستى دامىتۋعا، 1,5 تريلليون تەڭگەدەن استامى قوسالقى شاعىن كاسىپورىندارمەن تىعىز بايلانىس ورناتاتىن ءىرى بيزنەستى قولداۋعا باعىتتالدى»، - دەدى ولجاس بەكتەنوۆ.
ايتا كەتەيىك، ۇكىمەت TURAN ارنايى ەكونوميكالىق ايماق تەرريتورياسىن كەڭەيتتى.
اۆتور
اسحات رايقۇل