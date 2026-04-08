قازاقستاندا موبيلدى اۋدارىمداردى تەكسەرۋ باستالدى
استانا. KAZINFORM - بۇعان دەيىن سالىق كوميتەتىندەگىلەر ەسكەرتۋ جاساپ كەلسە، ەندى ريەۆيزياعا شىنداپ كىرىستى. قازىر قاڭتار، اقپان جانە ناۋرىز ايىنىڭ اۋدارىمدارى بويىنشا بانك ەسەپ وتكىزىپ جاتىر.
بۇل پروتسەسس 15-ساۋىرگە دەيىن جالعاسادى. ازاماتتاردىڭ شوتىنا تۇسكەن ءاربىر تەڭگە تۋرالى مالىمەتتى بانكتەر سالىق ورگانىنا جولداپ جاتىر. كىرىستەر كوميتەتى جىل باسىنان بەرى كاسىپتى زاڭداستىرىپ، سالىق ەسەبىن تاپسىرۋعا ۇندەپ كەلگەن. ەرەجەگە سايكەس، جالپى سوماسى 1 ميلليون تەڭگەدەن اساتىن جانە 3 اي قاتارىنان 100 دەن استام اۋدارىم قابىلداعان ازاماتتار تەكسەرۋگە الىنادى. ەندى بانكتەر بەرگەن مالىمەتتەردىڭ ناتيجەسىندە ەسكەرتۋدى ەلەمەگەندەرگە حابارلاما جىبەرىلەدى. ء بىراق بىردەن ايىپپۇل سالىنبايدى. 30 كۇننىڭ ىشىندە قارجىنىڭ قايدان كەلگەنىن ءتۇسىندىرۋىڭىز كەرەك. قاراجاتتىڭ بيزنەسكە قاتىسى جوق ەكەنى دالەلدەنسە، باقىلاۋدان بوساتىلادى. ال ەسكەرتۋدى ەلەمەگەندەر شوتىنا تۇسكەن قارجىنىڭ 10 پايىزىن سالىق رەتىندە تولەۋگە مىندەتتى.
- بيزنەستە تاۋارلاردى ساتۋ، قىزمەت كورسەتۋ كەزىندە اقىسىن الار كەزدە مىندەتتى تۇردە بيزنەس شوتقا اۋدارىلۋ كەرەك. جەكە تۇلعانىڭ جەكە شوتىن پايدالانۋعا تىيىم سالىنادى. سوندىقتان، بۇل جەردە جەكە تۇلعانىڭ موبيلدى اۋدارىمىن تەكسەرۋدىڭ نەگىزگى ماقساتى كاسىپكەرلىك ماقساتتا پايدالاناتىنداردى انىقتاۋ، ياعني، كوپتەگەن ادامنان جۇيەلى تۇردە قابىلداسا ول جەردە كاسىپكەرلىك نىشانى بار دەگەن ءسوز، — دەدى ق ر ق م ك ك جەكە تۇلعالاردىڭ كىرىستەرىن اكىمشىلەندىرۋ باسقارماسىنىڭ باس ساراپشىسى ەرسايىن كوپتىلەۋ ۇلى.
بۇل ءبىر رەتتىك تەكسەرۋ ەمەس. ەندى كىرىستەر كوميتەتى ءار 3 اي سايىن ازاماتتاردىڭ بانك شوتتارىنا وسىنداي ريەۆيزيا جۇرگىزىپ وتىرادى. سوندىقتان رەسمي تابىسىڭىزدان بولەك اقشا تاۋىپ جۇرسەڭىز، ءبارىن زاڭداستىرىپ الىڭىز. جەكە كاسىپكەر رەتىندە تىركەلىپ، ەسەپ-قيسابىڭىزدى رەسمي جاريالاۋعا داعدىلانىڭىز. ايتپەسە، تابىسىڭىز ايىپپۇلعا ۇلاسىپ، ەڭبەگىڭىز ەش كەتۋى مۇمكىن. سالىقشىلار 2024 پەن 2025-جىلدارداعى اۋدارىمدارعا دا تەكسەرۋ جاسايدى.
- قازىر ءار سالىق ورگانىندا كىمدە قانشا اۋدارىم بولعانى، ياعني، كاسىپكەرلىك بەلگىسى بار اۋدارىمدار تۋرالى اقپارات بار. ءبىراق ولار اقپاراتتاردى 2026-جىلى جىبەرە سالماۋى مۇمكىن. سەبەبى، سالىق كەزەڭى دەگەن بار. ول - 3 جىل. ياعني، 2025-جىل ءۇشىن ماعان حابارلاما 2026،2027،2028-جىلى كەلۋى مۇمكىن. 2028-جىلدىڭ جەلتوقسانىندا 2025-جىلدىڭ حابارلاماسى كەلسە، ول تاڭقالاتىن نارسە ەمەس. سەبەبى سالىقتىق تەكسەرۋ ءۇش جىلدان تۇرادى، - دەدى سالىق ساراپشىسى بالجان باقىتقالي قىزى.
قازىردىڭ وزىندە ارنايى سالىق رەجيمىنە ءوتىپ، كاسىبىن دوڭگەلەتىپ وتىرعان ازاماتتار از ەمەس. ءبىراق ريەۆيزيا دا ءوز ناتيجەسىن بەرىپ وتىر. ماسەلەن، بۇگىن ۇكىمەتتىڭ بەرگەن ەسەبىندە جىل باسىنان بەرى ءوزىن-ءوزى جۇمىسپەن قامتىعاندار ءۇشىن ارنايى سالىق رەجيمى بويىنشا 392 مىڭ جەكە تۇلعا تىركەلىپتى. ءسويتىپ، قوسىمشا قۇن سالىعىن تولەۋشىلەر سانى 10 مىڭ سۋبەكتىگە ارتقان.
بۇدان بۇرىن موبيلدى اۋدارىمدار تۋرالى العاشقى دەرەكتەر ءساۋىر ايىندا بەرىلەتىنىن جازعانبىز.