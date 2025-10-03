قازاقستاندا مۇنايدى تەرەڭ وڭدەۋ 94 پايىزعا جەتەدى - ۇكىمەت باسشىسى
استانا. قازاقپارات - 2040 - جىلعا دەيىنگى تۇجىرىمداماعا سايكەس، قازاقستاندا مۇنايدا وڭدەۋ قۋاتتىلىعى 39 ميلليون تونناعا دەيىن ۇلعايادى.
بۇل تۋرالى Kazakhstan Energy Week - 2025 جانە XVI ەۋرازيالىق KAZENERGY فورۋمىندا ۇكىمەت باسشىسى ولجاس بەكتەنوۆ ءمالىم ەتتى.
- مۇناي-گاز سەكتورىندا قايتا وڭدەۋ كولەمى ارتىپ كەلەدى. شىمكەنت مۇناي وڭدەۋ زاۋىتى وندىرىستىك قۋاتىن 12 ميلليون تونناعا دەيىن ۇلعايتاتىن بولادى. گاز وڭدەۋ سالاسى بويىنشا دا جاڭاوزەن «قازاق گاز وڭدەۋ زاۋىتى»، قاشاعان گاز وڭدەۋ كەشەنى جانە تەڭىز گاز ايىرۋ كەشەنى سياقتى ماڭىزدى جوبالار جۇزەگە اسىرىلىپ جاتىر. اتالعان ءوندىرىس ورىندارىنىڭ بارلىعى قوسىلعان قۇنى جوعارى ءونىم شىعارۋدى قامتاماسىز ەتەدى. «بەينەۋ - بوزوي - شىمكەنت» گاز قۇبىرىنىڭ ەكىنشى جەلىسى وڭىرلەردى گازداندىرۋ ءىسىن جەدەلدەتىپ، يندۋستريالىق جوبالاردى دامىتۋعا جاڭا مۇمكىندىكتەر اشادى. Total Energies, Masdar، Energy China جانە China Power سياقتى حالىقارالىق ارىپتەستەرمەن بىرلەسىپ، جالپى قۋاتى 4 گ ۆ ت- تان اساتىن جاڭارتىلاتىن ەنەرگيا كوزدەرىن (ج ە ك) دامىتۋ جوبالارىن ىسكە اسىرىپ جاتىرمىز، - دەدى ولجاس بەكتەنوۆ.
ونىڭ ايتۋىنشا، «جاسىل» كۇن تارتىبىمەن قاتار، ءداستۇرلى ەنەرگەتيكانى، سونىڭ ىشىندە كومىر سەكتورىن دا دامىتۋعا باسا ءمان بەرىلگەن. جالپى قۋاتى 1 (ءبىر) گ ۆ ت بولاتىن ءۇش زاماناۋي كومىر جىلۋ ەلەكتر ستانتسياسىنىڭ قۇرىلىسى باستالدى.
- ءبىز مۇناي وڭدەۋ سالاسىن دامىتۋعا دا باسىمدىق بەرىپ وتىرمىز. بۇگىندە جىلىنا شامامەن 18 ميلليون توننا مۇناي وڭدەلەدى. سالانى دامىتۋدىڭ 2040- جىلعا دەيىنگى تۇجىرىمداماسىنا سايكەس، وڭدەۋ قۋاتتىلىعى 39 ميلليون تونناعا دەيىن ۇلعايىپ، وڭدەۋ تەرەڭدىگى 94 پايىزعا جەتەدى. سونىمەن قاتار قازاقستان وپەك+ كەلىسىمى اياسىنداعى ءوز مىندەتتەمەلەرىنە بەرىك بولىپ، جاھاندىق مۇناي نارىعىن تۇراقتاندىرۋ ءۇشىن قاجەتتى شارالاردى قابىلداپ وتىرعانىن اتاپ وتەمىن، - دەدى پرەمەر- مينيستر.
بۇدان بۇرىن حابارلانعانداي، Kazakhstan Energy Week - 2025 جانە XVI ەۋرازيالىق KAZENERGY فورۋمىندا «قازمۇنايگاز» ۇ ك» ا ق باسقارما ءتوراعاسى اسحات حاسەنوۆ كومپانيا ءۇشىن اسا ماڭىزدى باعىتتاردى اتادى.