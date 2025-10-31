قازاقستاندا ەمدەلۋگە سيفرلىق ۆيزا الۋ 48 ەلگە قولجەتىمدى
استانا. KAZINFORM - بيىل جىل باسىنان بەرى 1,5 مىڭعا جۋىق شەتەلدىك ەلىمىزدىڭ مەديتسينالىق مەكەمەلەرىندە ەم الدى. بۇل تۋرالى ءماجىلىس دەپۋتاتتارىنىڭ ساۋالىنا پرەمەر- مينيستر ولجاس بەكتەنوۆتىڭ جاۋابىندا ايتىلعان.
- بۇگىندە قازاقستاندا ەمدەلۋگە سيفرلىق ۆيزا الۋ («E- Visa» ) 48 ەلگە قولجەتىمدى. ەلىمىزدە مەديتسينالىق تۋريزم جىلدان جىلعا دامىپ كەلەدى. مىسالى 2025 -جىلدىڭ اعىمداعى كەزەڭىندە رەسپۋبليكالىق مەديتسينالىق مەكەمەلەردە 1500 گە جۋىق شەتەلدىك ازامات ەم العان (2024 -جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا 1468 شەتەلدىك ازامات ەمدىك كومەك الدى). مەديتسينالىق ءتۋريزمدى دامىتۋ اياسىندا 2025 -جىلى 13-14- قازاندا «قازاقستان دەنساۋلىعى: يننوۆاتسيا، قولجەتىمدىلىك، گلوباليزاتسيا» اتتى حالىقارالىق كونفەرەنتسيا مەن كورمە ءوتتى. كونفەرەنسياعا 30 ەلدىڭ (ا ق ش، قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسى، يسپانيا، تۇركيا، ۇلى بريتانيا ت. ب.) ەلشىلىكتەرىنىڭ 500 وكىلى مەن 13 ەلدىڭ ساتىپ الۋشىلارى قاتىستى (ب ا ءا، ءۇندىستان، گەرمانيا، قىرعىزستان، وزبەكستان، رەسەي ت. ب.). كونفەرەنسيا اياسىندا مەديتسينالىق، فارماتسيەۆتيكالىق جانە تۋريستىك سالالاردىڭ جەتىستىكتەرىن كورسەتۋگە ارنالعان كورمەلەر ۇيىمداستىرىلدى. بۇل وتاندىق مەديتسينالىق ۇيىمداردىڭ الەۋەتى، زاماناۋي تەحنولوگيالار مەن مەديتسينالىق قىزمەت ەكسپورتىنداعى باستامالاردى كورسەتۋگە ماڭىزدى الاڭ بولدى، - دەدى ۇكىمەت باسشىسى جاۋابىندا.
ونىڭ مالىمەتىنشە، 2025 -جىلى 13-17 - قازان ارالىعىندا وزبەكستان رەسپۋبليكاسىندا قازاقستان مەديتسيناسى كۇندەرى ءوتىپ، پروفيلدى عىلىمي ورتالىقتار مەن جەتەكشى دارىگەرلەر وزبەكستان وڭىرلەرىندە (بۇحارا، سامارقاند، نوكىس، فەرعانا) مەديتسينالىق ۇيىمدار اراسىندا تاجىريبە الماستى.
- بۇدان باسقا، قازىرگى ۋاقىتتا مەديتسينالىق تۋريزم اياسىندا مەديتسينالىق قىزمەت كورسەتۋ ساياساتىن جانە ءتارتىبىن ايقىندايتىن نورمالار قاراستىرىلعان زاڭ جوباسى ماجىلىستە قارالۋدا، - دەدى ولجاس بەكتەنوۆ.
ايتا كەتەيىك، ءماجىلىس دەپۋتاتى نۇرگۇل تاۋ ۇكىمەت باسشىسىنا جولداعان ساۋالىندا مەديتسينالىق تۋريزم سالاسىندا ءبىرىڭعاي وپەراتور قۇرۋدى ۇسىنعان ەدى.