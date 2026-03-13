قازاقستاندا ماس كۇيدە كولىك جۇرگىزگەندەردى تەكسەرۋ ءتارتىبى جاڭارتىلادى
استانا. KAZINFORM - ق ر دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى «پسيحيكالىق دەنساۋلىق سالاسىندا مەديتسينالىق- الەۋمەتتىك كومەك كورسەتۋدىڭ كەيبىر ماسەلەلەرى تۋرالى» جاڭا بۇيرىق جوباسىن جاريالادى. قۇجات «اشىق ن ق ا» سايتىندا 27-ناۋرىزعا دەيىن قوعامدىق تالقىلاۋعا قويىلعان.
قۇجات پسيحواكتيۆتى زاتتاردى قولدانعان جاعدايدا مەديتسينالىق كۋالاندىرۋ ءراسىمىن جەتىلدىرۋگە باعىتتالعان.
اتاپ ايتقاندا، جاڭارتۋلار ماس كۇيىندە مەديتسينالىق كۋالاندىرۋدى جۇرگىزۋ ءتارتىبىن ناقتىلاۋعا، سونداي-اق ادامنىڭ جاي-كۇيىن باعالاۋدىڭ دالدىگى مەن تولىقتىعىن ارتتىرۋعا ارنالعان. ەڭ باستى جاڭالىقتاردىڭ ءبىرى - ماس بولۋ دارەجەسىن ساپالىق كورسەتكىشتەر ارقىلى انىقتاۋ. بۇل جۇرگىزۋشىنىڭ جاعدايىن دالىرەك باعالاۋعا جانە داۋلى جاعدايلاردىڭ سانىن ازايتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
سونىمەن قاتار، بۇيرىق زەرتحانالىق زەرتتەۋلەر جۇرگىزۋ ءتارتىبىن دە ەگجەي-تەگجەيلى بەكىتەدى، بۇل مەديتسينالىق قورىتىندىلاردىڭ وبەكتيۆتىلىگىن ارتتىرادى.
دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگىنىڭ حابارلاۋىنشا، اتالعان وزگەرىستەر مەديتسينالىق كۋالاندىرۋ راسىمدەرىنە سەنىمدىلىكتى ارتتىرىپ، دەنساۋلىق ساقتاۋ جۇيەسىنىڭ تيىمدىلىگىن كۇشەيتەدى.
ەستەرىڭىزگە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن سەنات دەپۋتاتى جاننا اسانوۆا جەكە زەرتحانالارعا جۇرگىزۋشىلەردى ماس كۇيىندە تەكسەرۋگە رۇقسات بەرۋدى ۇسىنعان بولاتىن.