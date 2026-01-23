12:06, 23 - قاڭتار 2026 | GMT +5
قازاقستاندا ۇلتتىق تەحنيكالىق نورمالاۋ ينستيتۋتى قۇرىلادى
استانا. KAZINFORM - اتالعان ينستيتۋت قۇرىلىس سالاسىنداعى تەحنيكالىق نورماتيۆتىك تالاپتاردى عىلىمي زەرتتەۋ، ازىرلەۋ، وزەكتەندىرۋ جانە سۇيەمەلدەۋ بويىنشا ءبىرىڭعاي ورتالىققا اينالادى، دەپ حابارلايدى ونەركاسىپ جانە قۇرىلىس مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
سونىمەن قاتار، ول حالىقارالىق ستاندارتتارمەن ۇيلەستىرۋدى قامتاماسىز ەتەدى.
- ينستيتۋت اياسىندا ناقتى باعىتتار بويىنشا (قۇرىلىمدار، ساۋلەت، قالا قۇرىلىسى، كولىك، قۇبىر جۇيەلەرى، سۋمەن جابدىقتاۋ جانە ت. ب. ) نارىقتان تارتىلعان بىلىكتى مامانداردىڭ قاتىسۋىمەن سالالىق تەحنيكالىق كوميتەتتەر قالىپتاستىرىلادى، - دەلىنگەن مينيسترلىك تاراتقان اقپاراتتا.
وسىعان دەيىن قۇرىلىس جوبالارىنا ۆەدومستۆودان تىس ساراپتاما جۇرگىزۋ ءتارتىبى بەكىتىلەتىنىن جازعانبىز.