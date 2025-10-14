قازاقستاندا ەلەكتروندى ساۋدا 14 پايىز ءوستى
استانا. KAZINFORM - ساۋدا جانە ينتەگراتسيا ءمينيسترى ارمان شاققاليەۆ ساۋدانىڭ جوسپارلى كورسەتكىشتەرىنە قول جەتكىزۋ بويىنشا جۇرگىزىلىپ جاتقان جۇمىستار تۋرالى باياندادى.
ءمينيستردىڭ ايتۋىنشا، 9-ايدا ساۋدا سالاسىنىڭ ناقتى كولەم يندەكسى %108,8 بولدى. نومينالدى تۇردە ساۋدا كولەمى 52,8 تريلليون تەڭگە بولىپ، وتكەن جىلدىڭ سايكەس كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا %14,5 ءوسىم كورسەتتى.
- مۇنداي ءوسىم ەلدىڭ بارلىق وڭىردە بايقالادى. اسىرەسە ساۋدا وسىمىنە ەڭ كوپ ۇلەس قوسقان وڭىرلەر - الماتى، استانا، شىمكەنت قالالارى مەن اتىراۋ جانە قاراعاندى وبلىستارى. اتالعان بەس ءوڭىردىڭ ۇلەسىنە جالپى ساۋدا كولەمىنىڭ %71,3 نەمەسە 37,6 تريلليون تەڭگە تيەسىلى، - دەدى ا. شاققاليەۆ.
كوتەرمە ساۋدا كولەمى 35 تريلليون تەڭگەدەن اسىپ، وتكەن جىلدىڭ سايكەس كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا %9,6 ارتتى. نەگىزگى وسىمگە شيكىزاتتىق ەمەس تۇتىنۋ تاۋارلارى مەن وندىرىستىك- تەحنيكالىق ماقساتتاعى تاۋارلار ۇلەس قوسقان. بۇلاردىڭ ۇلەسى شامامەن %82 قۇرايدى. قىركۇيەك ايىندا شيكى مۇناي مەن تابيعي گازدى وتكىزۋ كولەمى ازايعان.
بولشەك ساۋدا دا تۇراقتى ءوسىم كورسەتىپ وتىر. ساۋدا كاسىپورىندارى ارقىلى ساتۋ %6,7 ءوستى، جەكە كاسىپكەرلەر ارقىلى، ونىڭ ىشىندە بازارلاردا جۇمىس ىستەيتىندەردى قوسقاندا %8,1 استام دەڭگەيىندە قالىپتاستى. وڭىرلەر بولىنىسىندە بولشەك ساۋدا اينالىمى بويىنشا العاشقى ۇشتىككە الماتى (%32,8)، استانا (%14) جانە قاراعاندى وبلىسى (%7,3) كىردى، - دەدى ساۋدا ءمينيسترى.
- سونىمەن بىرگە، بولشەك ساۋدا اينالىمىنىڭ ماڭىزدى درايۆەرلەرىنىڭ ءبىرى - ەلەكتروندى ساۋدا بولىپ وتىر. جەدەل باعالاۋ دەرەكتەرىنە سايكەس، وسى جىلدىڭ 9 ايىندا ونلاين- ساتىلىم كولەمى شامامەن 2,7 تريلليون تەڭگە بولدى، بۇل وتكەن جىلدىڭ سايكەس كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا %14 جوعارى، - دەدى سپيكەر.
ۇكىمەت وتىرىسىندا 2025 -جىلعى قاڭتار- قىركۇيەك ايلارىنداعى الەۋمەتتىك- ەكونوميكالىق دامۋ قورىتىندىلارى مەن رەسپۋبليكالىق بيۋدجەتتىڭ اتقارىلۋ بارىسى تالقىلانىپ جاتىر.