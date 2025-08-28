قازاقستاندا ەلەكتروموبيلدەر سانى كۇرت ارتتى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا ەلەكتروموبيلدەر سانى ءوسىپ جاتىر، الايدا جالپى اۆتوپاركتەگى ۇلەسى ءالى دە وتە تومەن. Energyprom پورتالىنىڭ دەرەگىنشە، 2025-جىلدىڭ تامىزىنىڭ باسىندا ەلدە 19,1 مىڭ ەلەكتروكار تىركەلگەن - بۇل وتكەن جىلمەن سالىستىرعاندا 79 پايىزعا كوپ.
2025-جىلدىڭ العاشقى جەتى ايىندا قازاقستاندىقتار 6,9 مىڭ اككۋمۋلياتورمەن جۇرەتىن كولىكتى تىركەتكەن. دەگەنمەن بۇل بارلىق اۆتوكولىكتەر ۇلەسىنىڭ نەبارى 0,7 پايىزىن قۇرايدى. سالىستىرۋ ءۇشىن: بەنزينمەن جۇرەتىن جەڭىل كولىكتەر نارىقتىڭ 88 پايىزىن، ديزەلمەن جۇرەتىندەر شامامەن 1,5 پايىزىن يەلەنىپ وتىر.
ەلەكتروموبيلدەر ەڭ كوپ تىركەلگەن ءوڭىر
ەلەكتروموبيلدەر ەڭ كوپ شوعىرلانعان ايماق - الماتى قالاسى. مۇندا 11,3 مىڭ ەلەكتروكار، ياعني ەلدەگى بارلىق ەلەكتروموبيلدەردىڭ شامامەن 60 پايىزى تىركەلگەن. وڭتۇستىك استانادا ولاردىڭ ۇلەسى بارلىق كولىكتەردىڭ 1,6 پايىزىنا جەتتى.
استانادا 2,2 مىڭ ەلەكتروموبيل بار (قالالىق اۆتوپاركتىڭ 0,5 پايىزى)، ال الماتى وبلىسىندا - 1,2 مىڭ (بار بولعانى 0,2 پايىزى). ەڭ از ەلەكتروموبيل تىركەلگەن ايماقتار - اباي جانە ۇلىتاۋ وبلىستارى، مۇندا تەك بىرنەشە ونداعان كولىك بار.
قازاقستان جانە الەمدىك جاعداي
قازاقستاندا ءوسىم ايقىن بولعانىمەن، الەمدىك اۋقىمدا بۇل كورسەتكىش ءالى دە تىم تومەن. قازىرگى تاڭدا ەلەكتروموبيلدەر ەل اۆتوپاركىنىڭ نەبارى 0,3 پايىزىن قۇرايدى. سالىستىرىپ قاراساق، 2025-جىلدىڭ ءبىرىنشى توقسانىندا الەمدەگى جاڭا كولىكتەردىڭ 14,5 پايىزى ەلەكتروكارلار بولدى. الەمدىك كوشباسشى - قىتاي، وندا الەمدەگى ەلەكتروموبيلدەردىڭ جارتىسىنان استامى تىركەلەدى.