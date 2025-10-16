قازاقستاندا ەلەكتر ەنەرگياسى تاپشىلىعى ايىنا 330 ميلليون كۆت/ساعاتقا جەتۋى مۇمكىن
استانا. KAZINFORM - ەلىمىزدە 2025-جىلدىڭ قازانىنان كەلەر جىلدىڭ ناۋرىزىنا دەيىن ەلەكتر ەنەرگياسى تاپشىلىعى ايىنا 330 ميلليون كۆت/ساعاتقا جەتۋى مۇمكىن. بۇل تۋرالى «KEGOC» ا ق باسقارما ءتوراعاسى ءنابي ايتجانوۆ ايتتى.
- كۇزگى-قىسقى كەزەڭگە دايىندىق اياسىندا جۇيەلىك وپەراتور الداعى كۇزگى-قىسقى كەزەڭگە ارنالعان ەلەكتر ەنەرگياسى مەن قۋاتتىڭ بولجامدى تەڭگەرىمدەرىن ازىرلەدى. ازىرلەنگەن تەڭگەرىمدەرگە سايكەس، 2025-جىلعى قازاننان باستاپ 2026-جىلعى ناۋرىزعا دەيىنگى كەزەڭدە ەلەكتر ەنەرگياسى مەن قۋات بويىنشا تاپشىلىق كۇتىلەدى. بولجام بويىنشا ەلەكتر جۇكتەمەسىنىڭ ەڭ جوعارى مولشەرى 17,6 گۆت. ال ەلەكتر ستانسالارىنداعى گەنەراتسيا كولەمى شامامەن 16,7 گۆت دەڭگەيىندە بولادى. قۋات تاپشىلىعى 0,9 گۆت كولەمىندە بولجانىپ وتىر، - دەدى كومپانيا باسشىسى «سامۇرىق-قازىنا» ا ق قوعامدىق كەڭەسىنىڭ وتىرىسىندا.
ونىڭ دەرەگىنشە، اي سايىنعى ەلەكتر ەنەرگياسى تاپشىلىعى 125 ميلليون كۆت/ساعاتتان 330 ميلليون كۆت/ساعاتقا دەيىن بولۋى مۇمكىن. كۇزگى-قىسقى كەزەڭ بويىنداعى جالپى ەلەكتر ەنەرگياسى تاپشىلىعى 1,0 ميلليارد كۆت/ساعاتتان اسۋى ىقتيمال.
- ەلەكتر ەنەرگياسى مەن قۋات تاپشىلىعى كورشىلەس ەنەرگيا جۇيەلەرىنەن، اتاپ ايتقاندا رەسەي فەدەراتسياسى مەن وزبەكستاننان ەلەكتر ەنەرگياسىن جوسپارلى يمپورتتاۋ ەسەبىنەن وتەلەتىن بولادى، - دەدى ول.
