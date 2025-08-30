قازاقستاندا لۋ بان زەرتحانالارى اشىلدى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن ق ح ر ءتوراعاسى شي جينپيڭنىڭ جوعارى دەڭگەيدەگى كەلىسسوزدەرىنەن كەيىن قازاقستاندا ەكىنشى جانە ءۇشىنشى لۋ بان زەرتحانالارىنىڭ اشىلۋ ءراسىمى ءوتتى.
بۇل جوبا لۋ بان زەرتحاناسىنىڭ تاجىريبەسىن تاراتۋ جونىندەگى مەملەكەت باسشىسىنىڭ تاپسىرماسى اياسىندا ىسكە اسىرىلدى. ول ەكونوميكانىڭ ءتۇرلى سەكتورى بويىنشا تاجىريبەگە باعدارلانعان وقىتۋ مەن مامان دايارلاۋدى كوزدەيدى.
ەكىنشى زەرتحانا ل. ن. گۋميليەۆ اتىنداعى ەۋرازيا ۇلتتىق ۋنيۆەرسيتەتىندە، ال ءۇشىنشىسى الماتى قالاسىنداعى لوگيستيكا جانە كولىك اكادەمياسىندا اشىلدى.
لۋ بان زەرتحاناسى ەلىمىزدە العاش رەت ينجەنەرلىك-تەحنيكالىق ءبىلىم بەرۋدى دامىتۋعا ارنالعان الاڭ رەتىندە 2023 -جىلى د. سەرىكبايەۆ اتىنداعى شىعىس قازاقستان تەحنيكالىق ۋنيۆەرسيتەتىندە قۇرىلعان بولاتىن.