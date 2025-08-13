قازاقستاندا كيىك ەتىن قايدان الۋعا بولادى
استانا. KAZINFORM - اۋىل شارۋاشىلىعى مينيسترلىگى وڭدەۋشى كاسىپورىندارعا كيىك ەتىنىڭ كيلوگرامىن 1600 تەڭگەدەن ساتۋدى ۇسىندى. الايدا، اگەنتتىك ءتىلشىسى انىقتاعانداي، ەلىمىزدەگى بازار سورەلەرىندە بۇل ءونىم ازىرگە جوق.
ساۋدا جانە ينتەگراتسيا مينيسترلىگى باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ مالىمەتىنشە، وڭىرلىك دەپارتامەنتتەردىڭ دەرەكتەرى بويىنشا كيىك ەتى بولشەك ساۋدادا ساتىلمايدى. كوپ جاعدايدا شارۋالار ەتتى وڭدەۋ تسەحتارىنا وتكىزەدى.
اۋىل شارۋاشىلىعى مينيسترلىگىنىڭ اقپاراتىنا سايكەس، وڭدەۋشى كاسىپورىندار كيىك ەتىن تۇتاس تۋشا كۇيىندە الدىن الا بەرىلگەن تاپسىرىس بويىنشا ساتادى، ال ءونىمنىڭ ءبىر بولىگى كونسەرۆى وندىرۋگە جىبەرىلەدى. كيىك ەتىنەن كونسەرۆ شىعاراتىن كاسىپورىندار قاتارىندا «كۋبلەي» ج ش س، «تورعاي ەت» ج ش س جانە «ۇلى دالا ك» ج ش س بار. دەمەك، نارىقتا بۇل ءونىم كونسەرۆى تۇرىندە دە ۇسىنىلۋى مۇمكىن.
قازىرگى تاڭدا ەلىمىزدە تاۋلىگىنە 4140 كيىككە دەيىن وڭدەۋگە قۋاتتى 25 ەت قابىلداۋ نىسانى جۇمىس ىستەيدى. بارلىعى 4374 تۋشاعا 108 ۆەتەريناريالىق انىقتاما بەرىلگەن.
ەسكە سالا كەتسەك، شىلدە ايىنىڭ باسىنان بەرى قازاقستاندا كيىك سانىن رەتتەۋ ماقساتىندا اتۋ جۇرگىزىلۋدە.
ەكولوگيا ءمينيسترى ەرلان نىسانبايەۆتىڭ ايتۋىنشا، بۇل شەشىم عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم مينيسترلىگىنە قاراستى زوولوگيا ينستيتۋتى عالىمدارىنىڭ بيولوگيالىق نەگىزدەمەسى مەن اۆستراليا، فينليانديا، كانادا، اقش جانە وار ەلدەرىنىڭ جابايى جانۋارلار پوپۋلياتسياسىن تۇراقتى باسقارۋ تاجىريبەسى ەسكەرىلە وتىرىپ قابىلدانعان.
مينيستر سونىمەن بىرگە كيىك ەتىنىڭ ساپاسىنا كۇماندانباۋعا شاقىردى. ونىڭ ايتۋىنشا، ءونىم قاتاڭ ۆەتەريناريالىق باقىلاۋدان وتەدى.
بۇعان دەيىن باتىس قازاقستان وبلىسىنىڭ عالىمدارى كيىك ەتىنەن شۇجىق ونىمدەرىن دايىنداۋ بويىنشا عىلىمي ازىرلەمەسىن تانىستىرعان بولاتىن.