قازاقستاندا «ەكىنشى قاشاعان» پايدا بولۋى مۇمكىن: ق م گ جوبانىڭ ەگجەي-تەگجەيىن اشتى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا الەۋەتى جاعىنان قاشاعان كەن ورنىنا تەڭ كەلەتىن ءىرى كاربوناتتى ماسسيۆ انىقتالدى.
بۇل تۋرالى استانادا ءوتىپ جاتقان GECA 2026 حالىقارالىق گەولوگيالىق فورۋمىندا «قازمۇنايگاز» باسقارما ءتوراعاسىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى قۇرمانعازى ەسقازيەۆ ايتتى.
ونىڭ ايتۋىنشا، گەولوگيالىق بارلاۋ جۇمىستارىنىڭ نەگىزگى باعىتى قاراتون، قاجىعالي جانە جىلىوي ۋچاسكەلەرىن قامتيتىن جىلىوي كاربوناتتى پلاتفورماسى بولىپ وتىر.
- اشىلعان قاراتون، قاجىعالي جانە جىلىوي كاربوناتتى ماسسيۆى قاشاعان كەن ورنىنىڭ قۇرىلىمىن قايتالايدى. ماسسيۆتىڭ رەسۋرستىق الەۋەتى 4,7 ميلليارد توننا (كومىرسۋتەكتەر). بۇل قاشاعاننىڭ گەولوگيالىق الەۋەتىمەن شامالاس. الايدا قاشاعان تاياز تەڭىز ايماعىندا ورنالاسقاندىقتان، ۇلكەن كاپيتالدىق شىعىندى تالاپ ەتەدى. ال بۇل ماسسيۆ قۇرلىقتا ورنالاسقان. وسىلايشا، كاپيتالدىق شىعىن ەداۋىر تومەندەيدى، - دەدى قۇرمانعازى ەسقازيەۆ.
جالپى العاندا، جىلىوي كاربوناتتى ماسسيۆىنىڭ رەسۋرستىق الەۋەتى 20 ميلليارد توننا شارتتى وتىنعا باعالانىپ وتىر.
قاراتون ۋچاسكەسىندە قازىردىڭ وزىندە تەرەڭدىگى 5750 مەتر بولاتىن ۇڭعىما بۇرعىلانىپ، جۇمىستار وڭ ناتيجە بەرگەن. بەس پەرسپەكتيۆالى نىسان انىقتالعان.
كومپانيا باسشىسىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى قاراتونداعى تابىستى ناتيجەدەن كەيىن گەولوگيالىق بارلاۋ جۇمىستارىن قاجىعالي ۋچاسكەسىندە كەڭەيتۋ جوسپارلانىپ وتىرعانىن ايتتى. قازىرگى ۋاقىتتا جەر قويناۋىن پايدالانۋ كەلىسىمشارتىن الۋ بويىنشا كەلىسسوزدەر جۇرگىزىلىپ جاتىر.
جاڭا جوبا قولدانىستاعى ءونىمدى ءبولۋ تۋرالى كەلىسىمدەرگە اسەر ەتپەيدى جانە بولەك ءارى باسقا كومپانيالارمەن، ونىڭ ىشىندە «تاتنەفتپەن» سەرىكتەستىكتە جۇزەگە اسىرىلادى.
بۇعان دەيىن «قازمۇنايگاز» «قالامقاس-تەڭىز» بەن «حازار» كەن ورىندارىن يگەرۋگە جاڭا سەرىكتەس قاراستىراتىنىن جازعان ەدىك.