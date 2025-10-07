قازاقستاندا كىمدەرگە ەڭ جوعارى جالاقى ۇسىنىلادى
استانا. قازاقپارات - HeadHunter ساراپشىلارىنىڭ مالىمەتىنشە، 2025-جىلدىڭ شىلدە-قىركۇيەك ايلارىندا قازاقستان بويىنشا مەديانالىق ۇسىنىلعان ايلىق جالاقى 268970 تەڭگەنى قۇرادى.
بۇل وتكەن جىلدىڭ ءدال وسى كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا 2,9 پايىزعا تومەن، دەپ حابارلايدى El.kz ينتەرنەت پورتالى.
ەڭ جوعارى جالاقى - ەلوردادا
استانا ءالى دە ەڭ جوعارى جالاقىسى بار قالا بولىپ وتىر. مۇندا مەديانالىق جالاقى مولشەرى 280013 تەڭگەگە تەڭ. دەگەنمەن بۇل كورسەتكىش وتكەن جىلمەن سالىستىرعاندا 6,4 پايىزعا ازايعان. ەكىنشى ورىندا - الماتى قالاسى، وندا مەديانالىق جالاقى - 274422 تەڭگە، ياعني ءبىر جىلدا 8,3 پايىزعا تومەندەگەن. ەكى مەگاپوليستە دە كورسەتكىش تومەندەگەنىمەن، ولار جالاقى دەڭگەيى بويىنشا كوشباسشىلىق ورنىن ساقتاپ وتىر.
جالاقىسى ارتقان قالالار:
قوستاناي - 255431 تەڭگە (6,3 پايىز)
پاۆلودار - 235807 تەڭگە (1,6 پايىز)
كوكشەتاۋ - 232956 تەڭگە (1,3 پايىز)
تاراز - 217247 تەڭگە (0,6 پايىز)
ساراپشىلاردىڭ پىكىرىنشە، بۇل قالالارداعى ءوسىم باياۋ بولعانىمەن، تۇراقتى سيپاتقا يە جانە جەرگىلىكتى ەڭبەك نارىقتارىنىڭ بىرتىندەپ جاندانىپ كەلە جاتقانىن كورسەتەدى.
ال جالاقىسى تومەندەگەن وڭىرلەر:
قاراعاندى (3,2 پايىز)
شىمكەنت (2,0 پايىز)
سەمەي (6,4 پايىز)
وسكەمەن (8,2 پايىز)
اقتاۋ (8,5 پايىز)
ورال (6,9 پايىز)
ەڭ ايتارلىقتاي تومەندەۋ اتىراۋدا تىركەلگەن. مۇندا مەديانالىق ايلىق 193819 تەڭگەنى قۇراپ، وتكەن جىلمەن سالىستىرعاندا 20,4 پايىزعا قىسقارعان. بۇل بارلىق وڭىرلەر اراسىنداعى ەڭ ۇلكەن تومەندەۋ بولىپ تىركەلدى.
ساراپشىلار قورىتىندىسىندا:
2025-جىلدىڭ ءۇشىنشى توقسانىنىڭ قورىتىندىسى بويىنشا، قازاقستاننىڭ ەڭبەك نارىعى ءىرى قالالاردا جالاقى دەڭگەيىنىڭ شامالى تۇزەتۋىن كورسەتىپ وتىر. ال ايماقتىق ورتالىقتار، اسىرەسە قوستاناي، پاۆلودار جانە كوكشەتاۋ قالالارى، بىرتىندەپ وڭ قارقىن بايقاتىپ، ەل بويىنشا جالاقى ۇسىنىستارىنىڭ تەڭەسۋىنە ىقپال ەتۋدە، - دەلىنگەن تالداۋدا.