قازاقستاندا كىمدەر ءومىر بويى قوسىمشا زەينەتاقى الا الادى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا ميلليونداعان ازامات ءومىر بويى قوسىمشا زەينەتاقى تولەمدەرىن الۋ مۇمكىندىگىنە يە بولماق.
ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتىنشە، جۇمىس بەرۋشىنىڭ مىندەتتى زەينەتاقى جارنالارى (ج م ز ج) قىزمەتكەرلەردىڭ بولاشاقتاعى الەۋمەتتىك قورعالۋىن كۇشەيتەتىن ماڭىزدى قۇرالعا اينالىپ وتىر. ەڭ باستىسى، بۇل جارنالار قىزمەتكەردىڭ جالاقىسىنان ۇستالمايدى، تولىقتاي جۇمىس بەرۋشى ەسەبىنەن تولەنەدى.
بۇل نورما ءاربىر جۇمىس ىستەيتىن قازاقستاندىق، اسىرەسە جاس بۋىننىڭ سەنىمدى «قارجىلىق قورىنىڭ» بولۋى ءۇشىن ەنگىزىلگەن. ەندى ازاماتتاردىڭ بولاشاق زەينەتاقىسى ءۇش كوزدەن: مەملەكەتتىك بازالىق تولەم، ب ج ز ق- داعى جەكە جيناقتار جانە جۇمىس بەرۋشىدەن كەلەتىن قوسىمشا «شارتتى-جيناقتاۋشى» بولىكتەن قۇرالادى، - دەپ ءتۇسىندى ۆەدومستۆو.
جاڭا جۇيە ازاماتتارعا قوسىمشا زەينەتاقىنى ءومىر بويى الۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. اسىرەسە بۇل 1975-جىلعى 1-قاڭتاردان كەيىن تۋعاندار ءۇشىن ماڭىزدى. سەبەبى ولاردىڭ بولاشاقتاعى تولەمدەرى جۇيەگە قاتىسۋ ۇزاقتىعى مەن اۋدارىمداردىڭ تۇراقتىلىعىنا تىكەلەي بايلانىستى.
مينيسترلىك جارنالاردىڭ مولشەرىنە دە توقتالدى:
2026-جىلى مۇنداي جارنالاردىڭ مولشەرلەمەسى جۇمىسكەر تابىسىنىڭ %3,5 قۇرايدى. جۇيە كەزەڭ-كەزەڭىمەن ەنگىزىلۋدە: 2028-جىلعا قاراي ول %5 ماقساتتى كورسەتكىشكە جەتەدى.
قازىردىڭ وزىندە بۇل تەتىكتىڭ ناتيجەسى بايقالا باستاعان. 2026-جىلعى 1-ساۋىردەگى دەرەك بويىنشا، جۇمىس بەرۋشىلەر 5,8 ميلليون قىزمەتكەرگە قوسىمشا زەينەتاقى قۇقىعىن قامتاماسىز ەتكەن. ال جىل باسىنان بەرى ازاماتتاردىڭ شوتتارىنا 951 ميلليارد تەڭگە اۋدارىلعان.
سونىمەن قاتار مەملەكەت بيزنەسكە دە جەڭىلدىكتەر قاراستىرعان. سالىق زاڭناماسىنا سايكەس، جۇمىس بەرۋشىلەردىڭ ج م ز ج تولەۋگە جۇمساعان شىعىندارى كورپوراتيۆتىك تابىس سالىعىن ەسەپتەۋ كەزىندە شەگەرىلەدى. بۇل كومپانيالاردى اشىق الەۋمەتتىك ساياسات جۇرگىزۋگە جانە قىزمەتكەرلەرىنىڭ بولاشاعىنا جاۋاپكەرشىلىكپەن قاراۋعا ىنتالاندىرادى.