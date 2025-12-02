قازاقستاندا ەكى قانت زاۋىتىن سالۋعا تۇرىك كومپانياسى 500 ميلليون دوللار ينۆەستيتسيا سالماق
استانا. KAZINFORM - تۇرىك حولدينگى قازاقستاندا جىلىنا 300 مىڭ تونناعا دەيىن قانت وندىرەتىن ەكى زاۋىت سالۋ مۇمكىندىگىن قاراستىرىپ وتىر، دەپ حابارلايدى ق ر اۋىل شارۋاشىلىعى مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
بۇل تۋرالى اۋىل شارۋاشىلىعى ءمينيسترى ايداربەك ساپاروۆتىڭ Cengiz Holding تۇركيالىق حولدينگى ديرەكتورلار كەڭەسىنىڭ مۇشەسى دجەنگيز شابانمەن كەزدەسۋى بارىسىندا ءمالىم بولدى.
كەلىسسوز بارىسىندا قانت سالاسىن دامىتۋدىڭ بولاشاعى، ينۆەستيتسيا تارتۋ جانە اگرارلىق ونىمدەردى تەرەڭ وڭدەۋ باعىتىنداعى بىرلەسكەن جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋ ماسەلەلەرى تالقىلاندى.
ايداربەك ساپاروۆ مينيسترلىك تاراپىنان يمپورتقا تاۋەلدىلىكتى ازايتۋعا جانە ءوزىن-ءوزى قامتاماسىز ەتۋگە كوشۋگە باعىتتالعان كەشەندى شارالار قابىلدانىپ جاتقانىن اتاپ ءوتتى.
قازاقستاندا بارلىعى ءتورت قانت زاۋىتى جۇمىس ىستەيدى، ولاردىڭ ۇشەۋى جىلىنا 870 مىڭ توننا قانت قىزىلشاسىن وڭدەۋگە قابىلەتتى. الايدا قانتتى جىلدىق تۇتىنۋ كولەمى 500 مىڭ توننا، ال وتاندىق شيكىزاتتان وندىرىلەتىن قانت ىشكى قاجەتتىلىكتىڭ تەك %14 ىن عانا قامتيدى.
- جاڭا وڭدەۋ قۋاتتارىن قۇرۋ جانە تۇراقتى شيكىزات بازاسىن قالىپتاستىرۋ - مەملەكەتتىڭ نەگىزگى باسىمدىقتارىنىڭ ءبىرى. Cengiz Holding باستاماسى ازىق-تۇلىك قاۋىپسىزدىگىن نىعايتۋعا باعىتتالعان ستراتەگيالىق ماڭىزدى قادام، - دەدى مينيستر.
تۇرىك حولدينگى قازاقستاندا جىلىنا 300 مىڭ تونناعا دەيىن قانت وندىرەتىن ەكى زاۋىت سالۋ مۇمكىندىگىن قاراستىرىپ جاتىر.
ازىرگە قانت ءوندىرىسىن دامىتۋعا لايىقتى جەر رەتىندە سولتۇستىك قازاقستان جانە پاۆلودار وبلىستارىنىڭ كليماتتىق جاعدايلارى، ينفراقۇرىلىمى جانە جەر رەسۋرستارى زەردەلەنۋ ۇستىندە.
دجەنگيز شاباننىڭ ايتۋىنشا، جوبا اياسىندا 10 جىلعا 500 ميلليون ا ق ش دوللارى كولەمىندە ينۆەستيتسيا قاراستىرىلعان.
ەكى زاۋىتتىڭ قۇرىلىسىن كەلەسى جىلى باستاپ، ولاردى ەكى جىل ىشىندە ىسكە قوسۋ جوسپارلانىپ وتىر.
جوبانى جۇزەگە اسىرۋ ىشكى نارىقتى قانتپەن قامتاماسىز ەتۋگە، سونداي- اق مال ازىعى ونىمدەرىنە، تاماق ونەركاسىبىنە ارنالعان قۇرامداس بولىكتەر، تەحنيكالىق سپيرت جانە باسقا دا ونىمدەر شىعاراتىن قوسالقى وندىرىستەردى دامىتۋعا جول اشادى.
تاراپتار جوبانى جان-جاقتى پىسىقتاپ، جاقىن ۋاقىتتا الداعى ءىس قيمىلدى تالقىلاۋعا كەلىستى.
كەزدەسۋ قورىتىندىسىندا جوبانى ىسكە اسىرۋ جونىندەگى ءوزارا تۇسىنىستىك تۋرالى مەموراندۋمعا قول قويىلدى.
وسىعان دەيىن ەلىمىزدە ەڭ ءىرى قانت زاۋىتى سالىنىپ، 450 تۇراقتى جۇمىس ورنى اشىلاتىنى تۋرالى جازدىق.