قازاقستاندا كوتەرمە ساۋدا كولەمى 3 تريلليون تەڭگەدەن استى
استانا. قازاقپارات - 2026-جىلعى قاڭتاردا قازاقستانداعى كوتەرمە ساۋدا كولەمى 3048,5 ميلليارد تەڭگەنى قۇراپ، 2025-جىلعى سايكەس كەزەڭ دەڭگەيىنەن 103,2 پايىزدى كورسەتتى.
ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسىنىڭ دەرەگىنشە، كوتەرمە تاۋار اينالىمىندا ازىق-تۇلىك ەمەس تاۋارلار مەن وندىرىستىك-تەحنيكالىق ونىمدەر باسىم، ولاردىڭ ۇلەسى 79,5 پايىزدى قۇرايدى. وڭىرلىك بولىنىستە ەڭ ءىرى ۇلەس الماتى قالاسىنا تيەسىلى - 38,2 پايىز. ودان كەيىنگى كورسەتكىشتەر: استانا قالاسى - 16,9 پايىز، اتىراۋ وبلىسى - 12,4 پايىز، قاراعاندى وبلىسى - 5,2 پايىز.
بيىلعى قاڭتاردا بولشەك ساۋدا كولەمى 1487,4 ميلليارد تەڭگەنى قۇراپ، وتكەن جىلدىڭ سايكەس كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا 2,1 پايىزعا ءوستى. ساۋدا كاسىپورىندارىنىڭ تاۋار وتكىزۋى 3,9 پايىزعا ارتسا، دارا كاسىپكەرلەردىڭ، سونىڭ ىشىندە بازارداعى ساتۋشىلاردىڭ ساۋداسى 4,5 پايىزعا تومەندەدى.
- بولشەك ساۋدا قۇرىلىمىندا جەكە مەنشىك كاسىپورىنداردىڭ اينالىمى 1277,1 ميلليارد تەڭگە نەمەسە جالپى كولەمنىڭ 85,9 پايىزىن، ال شەتەلدىك مەنشىك نىسانىنداعى كاسىپورىنداردىڭ ۇلەسى 210,3 ميلليارد تەڭگە نەمەسە 14,1 پايىزدى قۇرادى، - دەلىنگەن قۇجاتتا.
2026-جىلعى 1-اقپانعا بولشەك ساۋدا كاسىپورىندارىنىڭ تاۋار قورلارى 1630,1 ميلليارد تەڭگەنى قۇراپ، ساۋدا كۇندەرىنىڭ سانى 70 كە جەتتى. ازىق-تۇلىك تاۋارلارىنىڭ ۇلەسى 28,9 پايىز، ازىق-تۇلىك ەمەس تاۋارلار - 71,1 پايىز. 2025-جىلعى قاڭتارمەن سالىستىرعاندا ازىق-تۇلىك تاۋارلارىن وتكىزۋ 4,4 پايىزعا، ازىق-تۇلىك ەمەس تاۋارلاردى وتكىزۋ 1,3 پايىزعا ارتتى.
ەسكە سالا كەتەيىك، وتكەن جىلى ىشكى ساۋدا سالاسىن قولداۋعا باعىتتالعان كەشەندى مەملەكەتتىك شارالار ءوز ناتيجەسىن بەردى. ەكىنشى دەڭگەيلى بانكتەر ارقىلى نەسيەلەردى سۋبسيديالاۋ مەن كەپىلدەندىرۋ تەتىكتەرى ىسكە قوسىلىپ، رەسپۋبليكا بويىنشا 460 جوبا قارجىلاندىرىلدى.