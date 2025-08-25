ق ز
    17:59, 25 - تامىز 2025 | GMT +5

    قازاقستاندا كوروناۆيرۋسقا قاتىستى قانشا جاعداي تىركەلدى

    استانا. KAZINFORM - ەلىمىزدە كوروناۆيرۋس ينفەكسياسى بويىنشا ەپيدەميولوگيالىق جاعداي تۇراقتى.

    коронавирус
    Фото: Гүлмира Әбдрахманова

    دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى سانيتارلىق-ەپيدەميولوگيالىق باقىلاۋ كوميتەتى ىشتەگى سىرقاتتانۋشىلىق پەن الەمدەگى ەپيدەميولوگيالىق جاعدايعا اپتا سايىن مونيتورينگ جۇرگىزىپ جاتقانىن مالىمدەدى.

    - جىل باسىنان بەرى COVID-19-دىڭ 859 جاعدايى تىركەلدى. وتكەن جىلدىڭ وسىنداي كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا سىرقاتتانۋشىلىق دەڭگەيى 2 ەسەگە تومەندەگەن، ءولىم جاعدايى تىركەلگەن جوق. اۋرۋ جەڭىل تۇردە ءوتىپ، پاتسيەنتتەر نەگىزىنەن امبۋلاتوريالىق جاعدايدا ەم قابىلداپ جاتىر، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    قازاقستاندا ۆيرۋستىڭ اينالىمى مەن ونىڭ ءارتۇرلى نۇسقالارىنا توقسان سايىن مونيتورينگ جۇرگىزىلەدى.

    SARS- CoV-2 نۇسقالارىنىڭ اينالىمىنا سوڭعى مونيتورينگ دەرەكتەرى بويىنشا رەسپۋبليكادا وميكرون قوسالقى نۇسقالارىنىڭ اينالىمى بەلگىلەندى: XFG.3 - 83,3% ،XFG.3.3.1 - 5,6%، XFG.3.4.3 - 5,6% ،XFG.2 - 5,6%.

    د د ۇ- نىڭ رەسمي جاريالانىمدارىنا سايكەس، XFG جەلىسىنىڭ اينالىمى وزگە اينالىمداعى وميكرون ۇرپاقتارىمەن سالىستىرعاندا حالىقتىڭ دەنساۋلىعىنا قوسىمشا قاۋىپ توندىرمەيدى.

    ايتا كەتەيىك، د د س ۇ پاندەميا جاعدايلارىندا ارەكەت ەتۋ تۋرالى كەلىسىمدى ماقۇلدادى.

    ونىڭ ماقساتى - پاندەميالاردىڭ الدىن الۋ جانە بولاشاقتا تۋىندايتىن وسىنداي داعدارىستارعا تيىمدىرەك ارەكەت ەتۋ ءۇشىن ەلدەر، حالىقارالىق ۇيىمدار (سونىڭ ىشىندە د د س ۇ)، ازاماتتىق قوعام، جەكەمەنشىك سەكتور مەن باسقا دا مۇددەلى تاراپتار اراسىنداعى ىنتىماقتاستىق پەن ءوزارا ءىس-قيمىلدى كۇشەيتۋ.

