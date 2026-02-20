ق ز
    21:57, 20 - اقپان 2026 | GMT +5

    قازاقستاندا كوروناۆيرۋس جۇقتىرۋ دەرەگى 16 ەسە ازايدى

    استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا جىل باسىنان بەرى كوروناۆيرۋس ينفەكتسياسىنىڭ 6 جاعدايى تىركەلدى. بۇل تۋرالى ورتالىق كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتىندە وتكەن بريفينگتە ق ر د س م سانيتاريالىق-ەپيدەميولوگيالىق باقىلاۋ كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى سارحات بەيسەنوۆا حابارلادى.

    коронавирус
    Фото: Гүлмира Әбдрахманова

    ونىڭ ايتۋىنشا، 2025-جىلعى وسى كەزەڭمەن سالىستىرعاندا جاعداي 16,3 ەسە ازايعان.

    - قازىرگى ۋاقىتتا ينفەكتسيا جەڭىل وتۋدە، ناۋقاستار اۋرۋحاناعا جاتقىزۋدى قاجەت ەتپەيدى جانە ەم امبۋلاتوريالىق جاعدايدا جۇرگىزىلەدى. كەيىنگى مونيتورينگ ناتيجەسىندە ەلىمىزدە وميكروننىڭ ءۇش سۋبنۇسقاسى اينالىمدا: XFG.3 - 75% ،XFG.3.1 جانە XFG.6 - ءارقايسىسى %12,5. بۇل تۇرلەر حالىققا قوسىمشا قاۋىپ توندىرمەيدى، - دەدى كوميتەت ءتوراعاسى.

    سارحات بەيسەنوۆا تۇرعىنداردى الدىن الۋ شارالارىن ساقتاۋعا شاقىردى.

    - قول گيگيەناسىن ساقتاۋ، كوپشىلىك جەرلەردە قاۋىپسىز قاشىقتىقتى ۇستانۋ جانە قاجەت بولعان جاعدايدا ماسكا تاعۋ ينفەكسيانى جۇقتىرۋ قاۋپىن تومەندەتەدى، - دەدى كوميتەت ءتوراعاسى.

    وسىلايشا، قازاقستاندا COVID-19 جاعدايلارى باقىلاۋدا، ەپيدەميولوگيالىق جاعداي تۇراقتى، ءبىراق قاراپايىم ساقتىق شارالارىن ساقتاۋ ءالى دە ماڭىزدى.

    ايتا كەتەيىك، وسىعان دەيىن قىزىلشامەن اۋىرعانداردىڭ %78 ەكپە الماعانى تۋرالى جازدىق.

    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
