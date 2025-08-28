قازاقستاندا كولىك سانى قانشاعا جەتتى
استانا. KAZINFORM - ىشكى ىستەر مينيسترلىگى اكىمشىلىك پوليتسيا كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى قايسار سۇلتانبايەۆ و ك ق الاڭىندا ءوتىپ جاتقان باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا تاۋەلسىزدىكتىڭ 34 -جىلىندا ەلدەگى كولىك سانى 2,5 ەسە وسكەنىن ايتتى.
- ەگەمەندىك كەزەڭىندە ەلىمىزدىڭ اۆتوپاركى 2 ميلليوننان 5,5 ميلليونعا دەيىن، ياعني 2,5 ەسەگە وسكەن، ال حالىق سانى 3,5 ميلليون ادامعا كوبەيگەن. ودان بولەك، ەل اۋماعى ارقىلى 3 ميلليون شەتەلدىك اۆتوكولىك وتەدى، - دەدى قايسار سۇلتانبايەۆ.
سونداي-اق، ول جول اپاتىن تىركەۋ ەسەبىنىڭ وزگەرگەنىنە قاراماستان، جول اپاتى %75 دان (1192 دەن 2080 گە دەيىن) %51 عا دەيىن ازايعانىن اتاپ ءوتتى.
- ال كولىك اپاتىنان جاراقات العاندار سانى %91 دان (1548 دەن 2954 كە دەيىن) %63 عا (16049 دان 26132 گە دەيىن) دەيىن تومەندەگەنىن بايقاپ وتىرمىز. بيىل جول-كولىك وقيعالارىندا قازا تاپقاندار سانىن %8 عا (1480 دەن 1366 عا دەيىن) تومەندەدى، - دەدى كوميتەت باسشىسى.
ەسكە سالساق، ماۋسىم ايىندا ەلورداداعى اۆتوبۋس اپاتىنىڭ سالدارىنان ءبىر بالانىڭ ەكى اياعى بىردەي كەسىلگەن بولاتىن.