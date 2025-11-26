قازاقستاندا كولىك كەپتەلىسى نەگە كۇشەيىپ بارادى
استانا. قازاقپارات - Numbeo-نىڭ بيىلعى جول قوزعالىسى يندەكسى بويىنشا قازاقستان 89 ەلدىڭ ىشىندە 44-ورىندا تۇر. بۇل - ەلدەگى كەپتەلىس جىلدان جىلعا اسقىنىپ بارا جاتقانىنىڭ انىق كورىنىسى.
سونىڭ سالدارىنان، الماتى تۇرعىندارىنىڭ ءبىرازى تاۋلىگىنە ءۇش ساعاتىن كولىكتە تۇرىپ وتكىزۋگە ءماجبۇر، دەپ حابارلايدى El.kz ينتەرنەت پورتالى.
ورتا ەسەپپەن ءار قازاقستاندىق كۇن سايىن جولعا 36 مينۋتقا جۋىق ۋاقىت جۇمسايدى. قوعامدىق كولىكتەن گورى جەكە اۆتوكولىكتىڭ باسىم قولدانىلۋى جولداعى قوزعالىستى قيىنداتىپ وتىر. كولىكتىڭ ارتۋى ەكولوگياعا دا كەرى اسەرىن تيگىزۋدە. ءبىر جولاۋشىعا شاققانداعى تاۋلىكتىك كومىرقىشقىل گازىنىڭ نورماسى 4 كەلىگە جۋىقتايدى.
ەكولوگتاردىڭ ايتۋىنشا، ماسەلەنى تەك شەكتەۋلەرمەن نەمەسە زاڭنامامەن شەشۋ مۇمكىن ەمەس. ءبىراق كولىك-لوگيستيكا جۇيەسىن قايتا قۇرۋعا، قالالاردى جوسپارلاۋدى تۇبەگەيلى وزگەرتۋگە مۇمكىندىك بار. Qazaqstan Sustainability Coalition ساراپشىلارى ءاليحان كوشەربايەۆ پەن جاراسقان شۇيتبايەۆ بۇل باعىتتاعى جاعدايدىڭ جىل سايىن ناشارلاپ بارا جاتقانىن ايتادى.
مامانداردىڭ پىكىرىنشە، قازاقستان قالالارى جىلدام ءارى ىڭعايلى قوعامدىق كولىك جۇيەسىن قۇرۋدا ايتارلىقتاي ارتتا قالعان. پارادوكس مىنادا: الماتىدا جولداردى كەڭەيتۋگە بولىنگەن بيۋجەت ەسەبىنە بۇكىل اگلومەراتسيانى LRT جانە BRT جەلىلەرىمەن تولىق بايلانىستىرۋعا بولار ەدى. الايدا prioritisation باسىمدىق دۇرىس قويىلماعاندىقتان، ماسەلە جىلدار بويى شەشىلمەي كەلەدى.
قازىر ەلدە كولىكتەر سانى وسكەن. ءۇش جىل بۇرىن ءار ءتورتىنشى ازاماتقا ءبىر كولىكتەن كەلسە، قازىر ءار ءۇش ادامعا ءبىر اۆتوموبيلدەن تيەدى. سوندا شامامەن ەلىمىزدە 7 ميلليون جەكە كولىك بار دەگەن ءسوز. بۇل ءوسىم جەڭىلدەتىلگەن اۆتونەسيەلەردىڭ كەڭ تارالۋىمەن دە بايلانىستى.
ساراپشىلاردىڭ ايتۋىنشا، ءتيىمدى قوعامدىق كولىك، ۆەلوسيپەد ينفراقۇرىلىمى جانە جاياۋ جۇرگىنشىگە ىڭعايلى ورتا قالىپتاسپاعان جەردە حالىقتىڭ جەكە كولىكتەن باس تارتۋى مۇمكىن ەمەس. ال ءبىز كەرىسىنشە، كوپىرلەر مەن جولايرىقتار سالۋعا باسىمدىق بەرىپ، قالالاردى تىم كەڭەيتىپ الدىق.
الەمدىك تاجىريبە كەرىسىنشە باعىتتى كورسەتەدى: فينليانديا قالالارى: حەلسينكي، تامپەرە، وۋلۋ سولتۇستىك كليماتقا قاراماستان قوعامدىق ترانسپورت پەن ۆەلوسيپەد مادەنيەتىن جوعارى دەڭگەيدە دامىتقان. ال ا ق ش پەن ب ا ءا سەكىلدى اۆتوكولىككە تاۋەلدى ەلدەر بۇگىندە كەپتەلىس، ەكولوگيا جانە دەنساۋلىق ماسەلەلەرىمەن بەتپە-بەت كەلۋدە.
ساراپشىلار قازاقستانعا دا وسىنداي ۇزاقمەرزىمدى، ادامعا باعىتتالعان ستراتەگيا قاجەت ەكەنىن ايتادى. سينگاپۋر مەن گونكونگ جوعارى تىعىزدىققا قاراماستان جىلدام قوزعالاتىن قالالاردىڭ ۇلگىسى رەتىندە اتالادى.
قازاقستاننىڭ بولاشاعى كولىك سانىن كوبەيتۋدە ەمەس، قوزعالىس تيىمدىلىگىن ارتتىراتىن جاڭا ۋربانيستىك تاسىلدەرگە كوشۋدە ەكەنىن ماماندار بىرنەشە رەت ەسكەرتتى.