قازاقستاندا كولىك جوندەۋ قىزمەتىنىڭ قۇنى قانشا
استانا. KAZINFORM - كولىكتى قاراپ، قوسالقى بولشەكتەرىن اۋىستىرۋ، الىس جولعا دايىنداۋ قىزمەتىنىڭ باعاسى ەلىمىزدىڭ قالالارىندا ءارتۇرلى. اۆتوكولىك جوندەۋ شەبەرلەرىنىڭ ەڭبەگى قانشا ەكەنىن Kazinform اگەنتتىگىنىڭ ءتىلشىسى انىقتاپ ءبىلدى.
ت ق س قىزمەتىنىڭ قۇنى قانشا؟ بۇل وتە اۋقىمدى سۇراق. كەز كەلگەن جۇرگىزۋشى بۇل سۇراقتىڭ ناقتى جاۋابى بولمايتىنىن انىق تۇسىنەدى. سەبەبى كولىك ماركاسىنا قاراي باعا دا تۇرلەنىپ تۇر. كولىك نەعۇرلىم باعالى بولسا، شىعىن دا سوعان ساي جوعارىلاي بەرەدى. قىزمەت قۇنىن سالىستىرۋ كەزىندە باعاسى ورتاشا كولىككە ەڭ قاجەتتى تەحنيكالىق قىزمەت كورسەتۋ جولى تاڭدالدى.
ولار: كومپيۋتەرلىك دياگنوستيكا (كولىكتى جوندەمەس بۇرىن قاي جەرى بۇزىلىپ تۇرعانىن ءبىلۋ كەرەك)، شىعۋ- ءتۇيىسۋ بۇرىشى (كولىكتىڭ تۋرا ءجۇرۋى، دوڭگەلەكتى «ءمۇجىپ» تاستاماۋى ءۇشىن قاجەت)، تەجەگىش قالىپ جۇبىن اۋىستىرۋ (كوبىندە جەلىنىپ قالادى)، امورتيزاتور تىرەۋىن (بىرەۋى) اۋىستىرۋ (ەگەر ەسكىرسە، كولىكتى باسقارۋ قيىندايدى)، وتالدىرعىش شامىن (بىرەۋىن) اۋىستىرۋ (كولىكتىڭ وتالۋىنا قاجەتتى بولشەك) جانە دوڭگەلەكتى اۋىستىرۋ (جۇرگىزۋشىلەر ماۋسىم سايىن اۋىستىرۋى ءتيىس).
باعاسى ەڭ جوعارى قىزمەت اتىراۋ قالاسىندا بولىپ شىقتى. مۇندا كومپيۋتەرلىك دياگنوستيكا قۇنى ورتا ەسەپپەن 4000-7000، شىعۋ- ءتۇيىسۋ بۇرىشى - 4000-6000، تەجەگىش قالىپ جۇبىن اۋىستىرۋ - 5000-7000، امورتيزاتور تىرەۋىن (بىرەۋى) اۋىستىرۋ 12000 تەڭگە جانە ودان جوعارى، وتالدىرعىش شامىن (بىرەۋىن) اۋىستىرۋ 2000-4000 تەڭگە. ال ءتورت دوڭگەلەكتى مونتاج، دەمونتاج جانە بالانس جاساۋ قىزمەتىنىڭ قۇنى - 10000 تەڭگە. بارلىق قىزمەتتى قىزمەتتى قوسقاندا كولىككە تەحنيكالىق قىزمەت كورسەتۋ ورتالىعىنا كەم دەگەندە شامامەن 42500 تەڭگە كەرەك.
بۇل قىزمەت قۇنى جەزقازعان (41500)، قونايەۆ (41000) جانە تالدىقورعاندا (41000) ءسال تومەن. دەگەنمەن بۇل دا وزگە وڭىرلەرگە قاراعاندا قىزمەت قۇنىنىڭ جوعارى ەكەنىن كورسەتەدى. ماسەلەن جەزقازعاندا دياگنوستيكا، ال تالدىقورعاندا شىعۋ- ءتۇيىسۋ بۇرىشى قىزمەتىنىڭ قۇنى ەلىمىز بويىنشا ەڭ جوعارى بولىپ تۇر.
اقتوبە مەن قوستاناي قالالارىندا باعا شامالاس. بۇل قىزمەتتەردىڭ قۇنى - 38750 تەڭگە. ءبىراق شينومونتاج قىزمەتى ماۋسىم اۋىسقان كەزىندە كوتەرىلىپ، 7000-10000 تەڭگەگە، ءتىپتى 25000 تەڭگەگە جەتۋى مۇمكىن.
ەلىمىز بويىنشا پەتروپاۆل، وسكەمەن، سەمەي مەن قاراعاندىدا باعا ورتاشا. كولىككە تەحنيكالىق قىزمەت كورسەتۋ قۇنى شامامەن 38000 تەڭگە. قازاقستان بويىنشا پاۆلودار قالاسىندا تەجەگىش قالىپ جۇبىن اۋىستىرۋ قىزمەتىنىڭ قۇنى - 8000 تەڭگە. بۇل ەڭ جوعارى باعا.
تارازدا (37500)، اقتاۋدا (36500) جانە شىمكەنتە (35500) باعا ءسال تومەن.
وزگە وڭىرلەرگە قاراعاندا قاراپايىم قىزمەت ءتۇرىنىڭ باعاسى الماتى مەن استانادا قالالارىندا تومەن بولىپ شىقتى. ءبىر ايتا كەتەرلىگى، الماتى قالاسىندا وتالدىرعىش شامىن (بىرەۋىن) اۋىستىرۋ قۇنى ەلىمىز بويىنشا قىمبات، ال استانادا امورتيزاتور تىرەۋىن (بىرەۋى) اۋىستىرۋ قىزمەتىنىڭ قۇنى ەڭ ارزان بولىپ شىقتى. ناتيجەسىندە الماتىدا قىزمەت قۇنى ورتا ەسەپپەن 34250 تەڭگە، استانادا 33500 تەڭگە بولىپ شىقتى. كوكشەتاۋ (34000) قالاسىندا دا باعا وسى شامادا.
ورالدا (32000) جانە تۇركىستاندا (29250) باعا قولجەتىمدى. سونىڭ ىشىندە ورال قالاسىندا شينومونتاج باعاسى ەلىمىز بويىنشا ەڭ تومەن بولىپ شىقتى.
پاۆلودار مەن قىزىلوردادا باعا وزگە وڭىرلەرگە قاراعاندا تومەن. دياگنوستيكا باعاسى شامامەن 3000 تەڭگە، شىعۋ- ءتۇيىسۋ بۇرىشى 5000 تەڭگە، پاۆلوداردا تەجەگىش قالىپ جۇبىن اۋىستىرۋ 1500 تەڭگە، ال قىزىلوردا 3500 تەڭگە. قىزىلوردادا دياگنوستيكا باعاسى - 3000 تەڭگە. ال امورتيزاتور تىرەۋىن (بىرەۋى) اۋىستىرۋ - 6000-7500 تەڭگە، وتالدىرعىش شامى - 2500 تەڭگە، شينومونتاج - 6000-7500 تەڭگە.
اۆتور
التىناي ساعىندىقوۆا