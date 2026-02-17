قازاقستاندا كولىك باعاسى تومەندەۋى مۇمكىن - ونەركاسىپ ءمينيسترى
استانا. KAZINFORM - ونەركاسىپ جانە قۇرىلىس ءمينيسترى ەرسايىن ناعاسپايەۆ ەلىمىزدە وتاندىق ءوندىرىستىڭ كەڭەيۋى ەسەبىنەن اۆتوكولىك باعاسىنىڭ تومەندەۋى كۇتىلەتىنىن مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ ءتىلشىسى.
ءمينيستردىڭ ايتۋىنشا، 2025-جىلدىڭ قاڭتار ايىنداعى ستاتيستيكا اۆتوكولىك باعاسىنىڭ 105 پايىزعا وسكەنىن كورسەتكەن. ال قازاقستاندا وندىرىلگەن كولىكتەر بويىنشا ءوسىم 101 پايىز دەڭگەيىندە بولعان.
- وزدەرىڭىز بىلەسىزدەر، قازاقستاندىق زاۋىتتار جىل سايىن شىعارىلاتىن ماركالار قاتارىن كوبەيتەدى. جاڭا ماركالار نارىققا شىققان سايىن، باعالار مىندەتتى تۇردە تومەندەيدى. مۇنى ناقتى ايتا الامىن. وتاندىق اۆتوكولىك ءوندىرىسىنىڭ ارتۋى قىتايلىق كولىكتەردىڭ باعاسىنىڭ تومەندەۋىنە دە اسەر ەتەدى، - دەدى ەرسايىن ناعاسپايەۆ.
بۇعان دەيىن Kazinform اگەنتتىگى 2026-جىلى جەڭىل اۆتوكولىكتەردى يمپورتتاۋ جانە كەدەندىك راسىمدەۋ ءتارتىبى، قوسىمشا سالىقتار مەن تىركەۋگە دەيىنگى نەگىزگى تالاپتار تۋرالى جازعان بولاتىن.