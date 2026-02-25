قازاقستاندا كولىك اينەگىن قاراڭعىلاتۋعا قويىلعان تىيىمدى الىپ تاستاۋ ۇسىنىلدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا كولىك اينەگىن قاراڭعىلاتۋعا قويىلعان تىيىمدى الىپ تاستاۋ ۇسىنىلدى. بۇل تۋرالى ءماجىلىس دەپۋتاتى ولجاس قۇسپەكوۆ مالىمدەدى.
ونىڭ ايتۋىنشا، بىلتىر قازاقستاندا 36 مىڭنان اسا جول اپاتى تىركەلگەن، بۇل الدىڭعى جىلمەن سالىستىرعاندا 14 پايىزعا كوپ.
«جول اپاتى سالدارىنان 51 مىڭنان اسا ادام زارداپ شەگىپ، شامامەن 2,5 مىڭ ازامات قازا تاپقان»، - دەدى ول.
دەپۋتاتتىڭ سوزىنشە، بۇگىندە اۆتوكولىك سالاسى قارجى تاپشىلىعى ماسەلەسىمەن بەتپە-بەت كەلىپ وتىر. جىل سايىن قاجەت بولاتىن قارجى مولشەرى - شامامەن 1,9 تريلليون تەڭگە، ال ناقتى بولىنەتىن قاراجات - تەك 1 تريلليون تەڭگە شاماسىندا.
«رەسپۋبليكا بيۋجەتىنەن جالپى پايدالانۋعا ارنالعان تاسجولداردى جوندەۋ مەن كۇتىپ ۇستاۋعا جىل سايىن شامامەن 44 ميلليارد تەڭگە بولىنەدى. بۇل قازىرگى جۇكتەمە مەن توزعان جولداردى تولىق جابا المايدى»، - دەدى ولجاس قۇسپەكوۆ.
دەپۋتات قازاقستانعا جول قورى قاجەت ەكەنىن دە مالىمدەدى.
«ول رەسپۋبليكالىق جولداردى سالۋ، كۇتىپ ۇستاۋ جانە جاڭعىرتۋعا باعىتتالادى. حالىقارالىق تاجىريبە مۇنداي ءتاسىلدىڭ تيىمدىلىگىن راستايدى. جول قورىن تولىقتىرۋ كوزدەرى رەتىندە تولەم مەحانيزمدەرى، ترانزيتتىك الىمدار، اقىلى جول ۋچاسكەلەرىن دامىتۋ، جول بويىنداعى قىزمەت كورسەتۋ جانە باسقا سالىققا جاتپايتىن كىرىستەر قاراستىرىلۋى مۇمكىن. سونداي-اق، كولىكتىڭ اينەگىن قاراڭعىلاۋعا ارنالعان اقىلى رۇقسات مەحانيزمىن ەنگىزۋ دە ۇسىنىلادى»، - دەدى ول.