قازاقستاندا كولىك 1-جەلتوقساننان باستاپ ليزينگىگە بەرىلەدى
استانا. KAZINFORM - ق ر پارلامەنتى ءماجىلىسىنىڭ دەپۋتاتى ولجاس قۇسپەكوۆ Jibek Joly تەلەارناسىنىڭ «بۇگىن LIVE» باعدارلاماسىندا اۆتوليزينگتىڭ تيىمدىلىگى مەن ەرەكشەلىكتەرىن ەگجەي-تەگجەيلى ءتۇسىندىردى.
دەپۋتاتتىڭ ايتۋىنشا، قازىر ەلىمىزدە ليزينگ تەك زاڭدى تۇلعالارعا، ياعني اۆتوپاركى بار كومپانيالارعا عانا بەرىلەدى. ال الەمدىك تاجىريبە كورسەتكەندەي، مىسالى، قۇراما شتاتتاردا اۆتوكولىكتەردىڭ تورتتەن ءبىرى ليزينگ ارقىلى راسىمدەلەدى.
- ليزينگ - اۆتوموبيلدى ۇزاق مەرزىمگە جالعا الىپ، مەرزىمى اياقتالعان سوڭ ونى تولىق ساتىپ الۋعا مۇمكىندىك بەرەتىن قۇرال. اۆتونەسيەدەن باستى ايىرماشىلىعى - ساتىپ الۋشى كولىكتى پايدالانۋ كەزەڭىندەگى امورتيزاتسياسىنا تولەيدى، سوندىقتان جارناسى مەن اي سايىنعى تولەمى ارزانىراق شىعادى. ا ق ش-تا ادامدار ەكى- ءۇش جىل ليزينگكە العان كولىگىن پايدالانىپ، كەيىن جاڭا كولىككە اۋىستىرادى. ەڭ باستى قاۋىپ - ليزينگكە كولىك بەرگەن كاسىپورىن بانكروتقا ۇشىراسا، ادام كولىكتەن ايىرىلىپ قالۋى مۇمكىن، - دەدى ولجاس قۇسپەكوۆ.
دەپۋتات اتاپ وتكەندەي، Respublica پارتياسى اۆتوليزينگ جۇيەسىن ازاماتتارعا ەنگىزۋ تۋرالى ۇسىنىستى العاش رەت 2023 -جىلى كوتەرگەن.
- كوپتەگەن قازاقستاندىق ءۇشىن كولىك ساتىپ الۋ - ۇلكەن قارجىلىق سالماق. بارلىعى بىردەي قىمبات نەسيە الا المايدى نەمەسە العاشقى جارنانى جيناۋعا جىلدار قاجەت بولادى. ءبىز بۇل ماسەلەنى ەكى جىل بۇرىن كوتەردىك، ەندى ول ءىس جۇزىندە جۇزەگە اسادى دەگەن ءۇمىت باسىم، - دەيدى دەپۋتات.
قۇسپەكوۆتىڭ ايتۋىنشا، قازاقستاندا 2024 -جىلدىڭ ەسەبى بويىنشا 5 ميلليون 574 مىڭ اۆتوكولىك تىركەلگەن، ونىڭ 50 پايىزدان استامى 20 جىلدان اسقان.
- كولىك تەك بايلار مىنەتىن دۇنيە ەمەس، ونى قاراپايىم ازاماتتارعا قولجەتىمدى ەتۋىمىز كەرەك. بيىل وسى باعىتتاعى نەگىزگى جۇمىستار باستالادى، - دەيدى دەپۋتات.
ايتا كەتەيىك، 1-جەلتوقساننان باستاپ قازاقستاندا جەكە تۇلعالارعا ارنالعان جاڭا اۆتوليزينگ باعدارلاماسى ىسكە قوسىلماق.
بۇعان دەيىن ساۋدا مينيسترلىگى جاڭا جوبانى تالقىلاۋعا شىعارعان بولاتىن.