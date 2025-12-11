قازاقستاندا كوكجوتەل جاعدايى 8 ەسە ازايدى - سانەپيدباقىلاۋ كوميتەتى
استانا. KAZINFORM - ەلدە كوكجوتەلگە شالدىققاندار سانى بىلتىرمەن سالىستىرعاندا ايتارلىقتاي تومەندەدى. دارىگەرلەر مۇنى ۋاقىتىلى ۆاكسيناتسيانىڭ ناتيجەسى دەپ اتاپ، اتا-انالاردى ەكپەنى كەشىكتىرمەۋگە شاقىرادى.
Jibek Joly تەلەارناسىنداعى «Bugin LIVE» باعدارلاماسىندا ق ر دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى سانيتاريالىق-ەپيدەميولوگيالىق باقىلاۋ كوميتەتىنىڭ باس ساراپشىسى مادينا ورىسبايەۆا كوكجوتەل ينفەكسياسىنىڭ تارالۋى مەن الدىن الۋ شارالارى تۋرالى ءتۇسىندىردى.
ماماننىڭ ايتۋىنشا، كوكجوتەل - جوعارى تىنىس جولدارىنىڭ شىرىشتى قاباتىن زاقىمدايتىن، ۇزاققا سوزىلاتىن اۋىر جوتەلمەن سيپاتتالاتىن قاۋىپتى ينفەكسيا.
- كوپ جاعدايدا بۇل اۋرۋ قۇلاقتىڭ ىسىنۋىنە، پنيەۆمونياعا، ءتىپتى ءولىم-جىتىمگە اكەلۋى مۇمكىن. ساقتانۋدىڭ ەڭ ءتيىمدى جولى - ۋاقىتىلى ۆاكسيناتسيالاۋ، - دەدى مادينا ورىسبايەۆا.
قازاقستاندا كوكجوتەلگە قارسى ەكپە كەستەسى ۇكىمەت قاۋلىسىمەن بەكىتىلگەن. ۆاكسينا 2، 3، 4 جانە 18 ايىندا، سونداي-اق 6 جاستا رەۆاكسيناتسيا تۇرىندە جۇرگىزىلەدى.
ەپيدەميولوگيالىق جاعداي بىلتىرمەن سالىستىرعاندا جاقسارعان. 2024 -جىلى 3 مىڭنان استام جاعداي تىركەلسە، بيىل 11 اي قورىتىندىسى بويىنشا 388 ادام عانا اۋىرىپ، كورسەتكىش 8 ەسە تومەندەدى. ونىڭ 381 ى - 14 جاسقا دەيىنگى بالالار، ال ناۋقاستاردىڭ باسىم بولىگى، ياعني %87 ى - 5 جاسقا دەيىنگىلەر.
- كوكجوتەل جاعدايلارىنىڭ %90 ى ۆاكسينا الماعان بالالار اراسىندا تىركەلىپ وتىر. كوپ اتا-انا ءتۇرلى سەبەپپەن ەكپەدەن باس تارتادى. ال اۋرۋدىڭ العاشقى بەلگىلەرى ج ر ۆ ي-گە ۇقساس، تۇندە كۇشەيەتىن اۋىر جوتەلمەن جالعاسادى، - دەدى كوميتەت وكىلى.
دارىگەر اتا-انالاردى العاشقى سيمپتومدار بايقالعاندا بالالاردى ءوز بەتىمەن ەمدەمەي، مىندەتتى تۇردە دارىگەرگە جۇگىنۋگە شاقىردى. سونداي-اق تەك تەكسەرىلگەن اقپارات كوزدەرىنە سەنۋ ماڭىزدى.
ءاربىر اتا-انا ق ر د س م رەسمي سايتى، e-gu.kz پلاتفورماسى جانە 7701 قىسقا ءنومىرلى «ىستىق جەلى» ارقىلى سەنىمدى اقپارات الا الادى
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن باتىس قازاقستاندا كوكجوتەلمەن اۋىرعان 18 بالانىڭ دەنى ەكپە الماعانىن جازعان ەدىك.
اۆتور
كاميلا مۇلىك