    20:55, 11 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    قازاقستاندا كوكجوتەل جاعدايى 8 ەسە ازايدى - سانەپيدباقىلاۋ كوميتەتى

    استانا. KAZINFORM - ەلدە كوكجوتەلگە شالدىققاندار سانى بىلتىرمەن سالىستىرعاندا ايتارلىقتاي تومەندەدى. دارىگەرلەر مۇنى ۋاقىتىلى ۆاكسيناتسيانىڭ ناتيجەسى دەپ اتاپ، اتا-انالاردى ەكپەنى كەشىكتىرمەۋگە شاقىرادى.

    Мадина Орысбаева
    فوتو: ۆيدەودان الىنعان سكرين

    Jibek Joly تەلەارناسىنداعى «Bugin LIVE» باعدارلاماسىندا ق ر دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى سانيتاريالىق-ەپيدەميولوگيالىق باقىلاۋ كوميتەتىنىڭ باس ساراپشىسى مادينا ورىسبايەۆا كوكجوتەل ينفەكسياسىنىڭ تارالۋى مەن الدىن الۋ شارالارى تۋرالى ءتۇسىندىردى.

    ماماننىڭ ايتۋىنشا، كوكجوتەل - جوعارى تىنىس جولدارىنىڭ شىرىشتى قاباتىن زاقىمدايتىن، ۇزاققا سوزىلاتىن اۋىر جوتەلمەن سيپاتتالاتىن قاۋىپتى ينفەكسيا.

    - كوپ جاعدايدا بۇل اۋرۋ قۇلاقتىڭ ىسىنۋىنە، پنيەۆمونياعا، ءتىپتى ءولىم-جىتىمگە اكەلۋى مۇمكىن. ساقتانۋدىڭ ەڭ ءتيىمدى جولى - ۋاقىتىلى ۆاكسيناتسيالاۋ، - دەدى مادينا ورىسبايەۆا.

    قازاقستاندا كوكجوتەلگە قارسى ەكپە كەستەسى ۇكىمەت قاۋلىسىمەن بەكىتىلگەن. ۆاكسينا 2، 3، 4 جانە 18 ايىندا، سونداي-اق 6 جاستا رەۆاكسيناتسيا تۇرىندە جۇرگىزىلەدى.
    ەپيدەميولوگيالىق جاعداي بىلتىرمەن سالىستىرعاندا جاقسارعان. 2024 -جىلى 3 مىڭنان استام جاعداي تىركەلسە، بيىل 11 اي قورىتىندىسى بويىنشا 388 ادام عانا اۋىرىپ، كورسەتكىش 8 ەسە تومەندەدى. ونىڭ 381 ى - 14 جاسقا دەيىنگى بالالار، ال ناۋقاستاردىڭ باسىم بولىگى، ياعني %87 ى - 5 جاسقا دەيىنگىلەر.

    - كوكجوتەل جاعدايلارىنىڭ %90 ى ۆاكسينا الماعان بالالار اراسىندا تىركەلىپ وتىر. كوپ اتا-انا ءتۇرلى سەبەپپەن ەكپەدەن باس تارتادى. ال اۋرۋدىڭ العاشقى بەلگىلەرى ج ر ۆ ي-گە ۇقساس، تۇندە كۇشەيەتىن اۋىر جوتەلمەن جالعاسادى، - دەدى كوميتەت وكىلى.

    دارىگەر اتا-انالاردى العاشقى سيمپتومدار بايقالعاندا بالالاردى ءوز بەتىمەن ەمدەمەي، مىندەتتى تۇردە دارىگەرگە جۇگىنۋگە شاقىردى. سونداي-اق تەك تەكسەرىلگەن اقپارات كوزدەرىنە سەنۋ ماڭىزدى.

    ءاربىر اتا-انا ق ر د س م رەسمي سايتى، e-gu.kz پلاتفورماسى جانە 7701 قىسقا ءنومىرلى «ىستىق جەلى» ارقىلى سەنىمدى اقپارات الا الادى

    ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن باتىس قازاقستاندا كوكجوتەلمەن اۋىرعان 18 بالانىڭ دەنى ەكپە الماعانىن جازعان ەدىك.

    اۆتور

    كاميلا مۇلىك

    قوعام دەنساۋلىق
