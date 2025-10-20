قازاقستاندا ەڭ كوپ قۇراستىرىلاتىن كولىكتەر ءتىزىمى انىقتالدى
استانا. قازاقپارات – قىركۇيەك ايىندا ەلىمىزدىڭ زاۋىتتارى 13 مىڭنان استام كولىك پەن ارنايى تەحنيكانى شىعارىپ، جالپى ءوندىرىس كولەمى 180 ميلليارد تەڭگەگە جەتتى.
ەڭ كوپ سۇرانىسقا يە ماركالار قاتارىندا Hyundai مەن Chevrolet تۇر.
بۇل تۋرالى Bizmedia حابارلايدى.
اۆتوسەكتوردىڭ ءوسىمى جالعاسۋدا
«قازاقستاننىڭ اۆتوكولىك وداعىنىڭ» (ق ا و) مالىمەتىنشە، 2025-جىلدىڭ قىركۇيەگىندە اۆتوكولىك ءوندىرىسى وتكەن جىلمەن سالىستىرعاندا %15 ارتقان. توعىز ايدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا ەلدە 109 مىڭنان استام كولىك قۇراستىرىلىپ، ولاردىڭ جالپى قۇنى 1,5 تريلليون تەڭگەگە جەتكەن. وسىلايشا، اۆتوسەكتور ەلىمىزدىڭ ماشينا جاساۋ سالاسىنىڭ شامامەن جارتىسىن قامتىپ وتىر.
قاي وڭىرلەر كوش باستاپ تۇر
ءوندىرىستىڭ نەگىزگى ۇلەسى جەڭىل اۆتوكولىكتەرگە تيەسىلى - قىركۇيەك ايىندا ولاردىڭ سانى 12 مىڭعا جۋىق بولدى. سونىمەن قاتار 748 جۇك كولىگى، 293 اۆتوبۋس، 290 تىركەمە جانە ءبىرقاتار ارنايى تەحنيكا جاسالعان.
كولىك شىعارۋ بويىنشا قوستاناي قالاسى الدا كەلەدى - مۇنداعى Allur زاۋىتى جىل باسىنان بەرى 61 مىڭنان استام كولىك قۇراستىرعان. ەكىنشى ورىندا - الماتى، مۇندا Hyundai Trans Kazakhstan جانە Astana Motors كاسىپورىندارى 43 مىڭعا جۋىق اۆتوكولىك وندىرگەن. سونىمەن بىرگە سەمەي، قاراعاندى وبلىسى جانە كوكشەتاۋداعى زاۋىتتار دا جۇمىس ىستەپ تۇر، دەگەنمەن كەيبىر وڭىرلەردە ءوندىرىس كولەمى ازداپ تومەندەگەن.
ەڭ تانىمال برەندتەر مەن مودەلدەر
قازاقستاندىق زاۋىتتاردا ەڭ كوپ شىعارىلعان ماركالار:
Hyundai - 38968 دانا
Chevrolet - 21566 دانا
Kia - 19060 دانا
Jetour - 10180 دانا
Jac - 8483 دانا
ەڭ كوپ ساتىلعان مودەلدەر تىزىمىندە:
Chevrolet Cobalt - 17706 دانا
Hyundai Tucson - 15416 دانا
Kia Sportage - 8918 دانا
Hyundai Mufasa - 6416 دانا
Hyundai Elantra - 5654 دانا
ق ا و پرەزيدەنتى انار ماقاشيەۆا اۆتوسەكتوردىڭ جەتىستىگىن جۇيەلى ينۆەستيتسيالارمەن، ءوندىرىس كولەمىنىڭ ارتۋىمەن جانە قازاقستاندىقتاردىڭ وتاندىق كولىكتەرگە دەگەن سەنىمىنىڭ وسۋىمەن بايلانىستىردى.