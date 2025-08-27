قازاقستاندا كەنشىلەر قانشا تابىس تابادى
استانا. KAZINFORM - تامىزدىڭ سوڭعى جەكسەنبىسىندە قازاقستاندىق كەنشىلەر كاسىبي مەرەكەسىن اتاپ وتەدى.
مەملەكەتتىك ەلەكتروندى ەڭبەك بيرجاسى Enbek.kz جانە Hh.kz سايتىنداعى دەرەكتەرگە سايكەس، جەر استىندا جۇمىس ىستەيتىن كەنشىلەرگە 165,3 مىڭ تەڭگەدەن 500 مىڭ تەڭگەگە دەيىنگى جالاقىعا بوس جۇمىس ورىندارى ۇسىنىلىپ جاتىر.
جالاقى مولشەرى ورىندالاتىن مىندەتتىڭ كۇردەلىلىگىنە، ۇمىتكەردىڭ جۇمىس وتىلىنە جانە جۇمىس بەرۋشى كومپانيانىڭ اۋقىمىنا بايلانىستى. جاريالانعان حابارلاندىرۋلارعا قاراعاندا، تاۋ-كەن شەبەرى 400-500 مىڭ تەڭگە شاماسىندا، ماركشەيدەر 470 مىڭنان 621 مىڭ تەڭگەگە دەيىن جالاقى الۋى مۇمكىن.
ستراتەگيالىق جوسپارلاۋ جانە رەفورمالار اگەنتتىگى ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسىنىڭ دەرەكتەرى بويىنشا، بيىل ەكىنشى توقساندا كەن ءوندىرۋ ونەركاسىبى قىزمەتكەرلەرىنىڭ ورتاشا اتاۋلى جالاقىسى 888,9 مىڭ تەڭگەگە جەتتى. ەكونوميكانىڭ باسقا سالالارىمەن سالىستىرعاندا بۇل كورسەتكىش قارجى سالاسىنان كەيىن ەكىنشى ورىندا تۇر.
الايدا 888,9 مىڭ تەڭگە «كەن ءوندىرۋ ونەركاسىبى جانە كارەرلەردى يگەرۋ» كاتەگورياسى بويىنشا ورتاشا ەسەپتەلگەن كورسەتكىش. سانات بويىنشا ناقتىلاۋ كورسەتكەندەي، كومىر، مەتالل نەمەسە باسقا پايدالى قازبالاردى وندىرەتىن شاحتا جۇمىسشىلارى مۇنداي كولەمدە تابىس المايدى. ورتاشا كورسەتكىشتىڭ جوعارى بولۋىنا مۇنايشىلاردىڭ جالاقىسى اسەر ەتەدى.
- «شيكى مۇناي مەن تابيعي گاز ءوندىرۋ» سەكتورىندا 2025-جىلعى ءساۋىر-ماۋسىمدا ورتاشا اتاۋلى جالاقى 1,4 ميلليون تەڭگە؛
- كومىر ءوندىرۋشى كومپانيالاردا - 673,1 مىڭ تەڭگە؛
- مەتال رۋدالارىن ءوندىرۋ كاسىپورىندارىندا - 698 مىڭ تەڭگە؛
- باسقا پايدالى قازبالاردى وندىرەتىن كومپانيالاردا - 446,5 مىڭ تەڭگە.
سوڭعى جىلدارى كەن ءوندىرۋ ونەركاسىبىندەگى جالاقىنىڭ ءوسۋ قارقىنى ەكونوميكا بويىنشا ورتاشا دەڭگەيدەن ءسال جوعارى. ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋرونىڭ دەرەكتەرىنە سايكەس، 2025-جىلدىڭ ءبىرىنشى جارتىجىلدىعىندا اتاۋلى جالاقى ەكونوميكا بويىنشا ورتا ەسەپپەن %10,7، ال كەن ءوندىرۋ ونەركاسىبىندە %12,9 ءوستى. ناقتى جالاقىنىڭ ساتىپ الۋ قابىلەتى دە ءوسىم كورسەتتى، جالپى ەكونوميكادا - %0,3، كەن ءوندىرۋ ونەركاسىبىندە - %2,3.
انىقتاما: اتاۋلى جالاقى - جالپى جالاقى قورىن جۇمىسكەرلەر سانىنا ءبولۋ ارقىلى الىناتىن ستاتيستيكالىق كورسەتكىش. ول سالىستىرۋ ءۇشىن قولدانىلادى، ءبىراق بارلىق قىزمەتكەر مۇنداي سومانى الا بەرمەيدى. ناقتى جاعدايعا مودالدى جالاقى (ەڭ ءجيى كەزدەسەتىن جالاقى) جاقىن. ادەتتە ول اتاۋلى جالاقىنىڭ %30-50 شاماسىندا بولادى.
مىسالى، وتكەن جىلى كەن ءوندىرۋ ونەركاسىبىندە ورتاشا اتاۋلى جالاقى 866,5 مىڭ تەڭگە بولدى. ءبىراق، ەڭ ءجيى كەزدەسەتىن جالاقى 372,6 مىڭ تەڭگە بولدى، ياعني اتاۋلى جالاقىنىڭ نەبارى %43. بۇل كورسەتكىش قازىرگى جۇمىس بەرۋشىلەر ۇسىناتىن جالاقى كولەمىنە وتە جاقىن. ال مەدياندىق جالاقى (ورتالىق ءمان) وتكەن جىلى 533,2 مىڭ تەڭگەنى بولدى.
ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋرو ەسەبىندە جەكەلەگەن ماماندىقتار بويىنشا دا مالىمەت كەلتىرىلگەن:
- جەراستى كەنشىسىنىڭ ورتاشا اتاۋلى جالاقىسى - 520,4 مىڭ تەڭگە؛
- الىستان باسقاراتىن ماشينيست - 609,4 مىڭ تەڭگە؛
- تاۋ-كەن ينجەنەرى - 649 مىڭ تەڭگە؛
- جابدىقتى مونتاجداۋشى ەلەكترسلەسار - 769,2 مىڭ تەڭگە؛
- ينجەنەرلىك-تەحنيكالىق قىزمەتكەرلەر اراسىنداعى ەڭ جوعارىسى - تاۋ-كەن تەحنيكالىق ينسپەكتورىنىڭ جالاقىسى - 1,9 ميلليون تەڭگە.
باسشىلىق قۇرامنىڭ جالاقىسى ورتاشا دەڭگەيدەن الدەقايدا جوعارى:
- ءىرى تاۋ-كەن كاسىپورنى باسقارما ءتوراعاسى - 3,4 ميلليون تەڭگە؛
- باس ديرەكتور - 3,1 ميلليون تەڭگە؛
- كارەر باستىعى - 1,7 ميلليون تەڭگە.
ايتا كەتەيىك، بيىل تاۋ-كەن سالاسىندا 6,5 مىڭ جاڭا جۇمىس ورنى اشىلادى.